Juicio Odebrecht: peritajes explican pagos millonarios y aportes políticos a Partido Panameñista

En el decimoquinto día del juicio por el caso Odebrecht se presentaron otros dos nuevos peritajes que abordaron las relaciones financieras y profesionales entre la constructora brasileña, una firma legal panameña y actores vinculados al ámbito político.

El segundo perito de la jornada, Leonel Sanjur, licenciado en Contabilidad, expuso los resultados de su investigación sobre la relación entre Odebrecht y la firma legal Rosas & Rosas, la cual se extendió entre los años 2009 y 2010.

De acuerdo con Sanjur, Odebrecht llegó a la firma de abogados por referencia del Banco de Brasil, aunque la relación profesional entre ambas partes se remonta a 2004, cuando la constructora comenzó a recibir servicios legales que, según los registros, se habrían mantenido por más de una década.

El perito explicó que Rosas & Rosas brindaba servicios administrativos y legales como la elaboración de actas, inscripciones en el Registro Público y actualizaciones de representantes legales. No obstante, entre 2009 y 2010, la firma también prestó un servicio adicional de suministro de efectivo, lo que dio origen a transferencias bancarias a favor de su cuenta corriente.

Según el informe pericial, estos fondos provenían de empresas vinculadas a Odebrecht. Posteriormente, los montos eran retirados mediante cheques que se cambiaban bajo el concepto de planilla. Sanjur detalló que, producto de estas operaciones, se recibieron $2.183 millones, y que el total de transferencias a la cuenta de Rosas & Rosas asciende a aproximadamente $3.9 millones.

No obstante, el perito aclaró que $1.187 millones de esa cifra no habrían sido recibidos por la firma legal, según lo determinado en la investigación del Ministerio Público.

Rosas & Rosas cesó la prestación de servicios a Odebrecht en diciembre de 2010, siendo la última transacción registrada el 29 de diciembre de ese año.

Sanjur indicó que la terminación de esta relación comercial no tuvo un impacto significativo en las finanzas de la firma, ya que los ingresos derivados de Odebrecht no representaban una proporción relevante de sus ganancias, e incluso la firma reportó incrementos en sus ingresos en años posteriores.

El tercer perito, Manuel Moreno, presentó un informe orientado a analizar las actuaciones financieras y profesionales de Carlos Dubois, en el marco de una presunta comisión de delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Moreno explicó que la sociedad Strategic Management Group Inc. fue constituida en octubre de 2006, con tres suscriptores: Carlos Dubois, su esposa y su hermana.

Precisó que la empresa se encuentra vigente en el Registro Público, cuenta con aviso de operaciones y desarrolla actividades económicas, por lo que no puede ser catalogada como una sociedad de papel.

El perito señaló que esta sociedad recibió dos transferencias bancarias en octubre de 2008: una por $49.938 proveniente de Constructora Internacional del Sur, y otra por $99.882 realizada por Kleinfield Services.

Según el informe, estos fondos correspondían a aportes para la campaña del Partido Panameñista de cara a los comicios de 2009. Moreno explicó que los dineros fueron recibidos en la cuenta de Strategic Management Group Inc. tras conversaciones con Dubois, quien fungía como subtesorero del partido y tenía como función principal la recaudación de donaciones para sostener la campaña electoral.

El perito indicó que los recursos fueron utilizados por el partido político y no de manera personal por Carlos Dubois, quien —según el análisis— recibió los fondos bajo la premisa de que Odebrecht era una empresa de prestigio internacional, con operaciones consolidadas en Brasil.

Aunque Manuel Moreno inició su comparecencia, por cuestión de tiempo no pudo terminar y seguirá el día de mañana. Se espera que el viernes también se darán las pruebas testimoniales de Tatiana Chérigo y José Ángel Hidrogo.