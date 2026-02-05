Juicio Odebrecht: peritajes explican pagos millonarios y aportes políticos a Partido Panameñista

En el decimoquinto día del juicio por el <b><a href="/tag/-/meta/caso-odebrecht">caso Odebrecht</a> </b>se presentaron otros dos nuevos peritajes que abordaron las relaciones financieras y profesionales entre la constructora brasileña, una firma legal panameña y actores vinculados al ámbito político.El segundo perito de la jornada, <b>Leonel Sanjur</b>, licenciado en Contabilidad, expuso los resultados de su investigación sobre la relación entre <b>Odebrecht y la firma legal Rosas &amp; Rosas</b>, la cual se extendió entre los años <b>2009 y 2010</b>.De acuerdo con Sanjur, Odebrecht llegó a la firma de abogados por referencia del <b>Banco de Brasil</b>, aunque la relación profesional entre ambas partes se remonta a <b>2004</b>, cuando la constructora comenzó a recibir servicios legales que, según los registros, se habrían mantenido por más de una década.El perito explicó que Rosas &amp; Rosas brindaba servicios administrativos y legales como la elaboración de actas, inscripciones en el Registro Público y actualizaciones de representantes legales. No obstante, entre <b>2009 y 2010</b>, la firma también prestó un servicio adicional de <b>suministro de efectivo</b>, lo que dio origen a transferencias bancarias a favor de su cuenta corriente.Según el informe pericial, estos fondos provenían de <b>empresas vinculadas a Odebrecht</b>. Posteriormente, los montos eran retirados mediante cheques que se cambiaban bajo el concepto de planilla. Sanjur detalló que, producto de estas operaciones, se recibieron <b>$2.183 millones</b>, y que el total de transferencias a la cuenta de Rosas &amp; Rosas asciende a aproximadamente <b>$3.9 millones</b>.No obstante, el perito aclaró que <b>$1.187 millones</b> de esa cifra no habrían sido recibidos por la firma legal, según lo determinado en la investigación del Ministerio Público.Rosas &amp; Rosas cesó la prestación de servicios a Odebrecht en <b>diciembre de 2010</b>, siendo la última transacción registrada el <b>29 de diciembre de ese año</b>. Sanjur indicó que la terminación de esta relación comercial <b>no tuvo un impacto significativo en las finanzas de la firma</b>, ya que los ingresos derivados de Odebrecht no representaban una proporción relevante de sus ganancias, e incluso la firma reportó incrementos en sus ingresos en años posteriores.El tercer perito, <b>Manuel Moreno</b>, presentó un informe orientado a analizar las actuaciones financieras y profesionales de <b>Carlos Dubois</b>, en el marco de una presunta comisión de delitos contra el orden económico en la modalidad de <b>blanqueo de capitales</b>.Moreno explicó que la sociedad <b>Strategic Management Group Inc.</b> fue constituida en <b>octubre de 2006</b>, con tres suscriptores: Carlos Dubois, su esposa y su hermana. Precisó que la empresa se encuentra <b>vigente en el Registro Público</b>, cuenta con aviso de operaciones y desarrolla actividades económicas, por lo que no puede ser catalogada como una sociedad de papel.El perito señaló que esta sociedad recibió <b>dos transferencias bancarias</b> en octubre de 2008: una por <b>$49.938</b> proveniente de <b>Constructora Internacional del Sur</b>, y otra por <b>$99.882</b> realizada por <b>Kleinfield Services</b>.Según el informe, estos fondos correspondían a <b>aportes para la campaña del Partido Panameñista</b> de cara a los comicios de 2009. Moreno explicó que los dineros fueron recibidos en la cuenta de Strategic Management Group Inc. tras conversaciones con Dubois, quien fungía como <b>subtesorero del partido</b> y tenía como función principal la recaudación de donaciones para sostener la campaña electoral.El perito indicó que los recursos fueron utilizados por el partido político y <b>no de manera personal</b> por Carlos Dubois, quien —según el análisis— recibió los fondos bajo la premisa de que <b>Odebrecht era una empresa de prestigio internacional</b>, con operaciones consolidadas en Brasil.Aunque Manuel Moreno inició su comparecencia, por cuestión de tiempo no pudo terminar y seguirá el día de mañana. Se espera que el viernes también se darán <b>las pruebas testimoniales de Tatiana Chérigo y José Ángel Hidrogo</b>.