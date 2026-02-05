Juicio Odebrecht: perito niega testaferrato de Papadimitriu, pero afirma nexo entre sociedades y Odebrecht

El juicio por el caso <b><a href="/tag/-/meta/caso-odebrecht">Odebrecht</a></b> avanzó este jueves a su decimoquinto día de audiencias con la presentación del peritaje contable y financiero del contador público autorizado y abogado <b>Alvin Ibarra</b>, aducido por la defensa del exministro de la Presidencia, <b>Demetrio Papadimitriu</b>.Ibarra estuvo encargado del análisis de cuentas bancarias en Tower Bank y de diversas sociedades vinculadas a la familia Papadimitriu.Durante su declaración ante el tribunal, la cual llevó dos horas, Ibarra explicó que las sociedades investigadas se encontraban legalmente constituidas y habilitadas para ejercer actividades económicas, y que las mismas figuraban a nombre de los padres del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu: <b>Diamantis Papadimitriu </b>y<b> María Bagatelas</b>.El perito fue enfático al señalar que, tras el análisis de la documentación bancaria y societaria, <b>no se identificó relación alguna entre las cuentas y sociedades examinadas con el exministro</b>, ni como persona natural ni como persona jurídica. En ese sentido, indicó que actualmente existe <b>un proceso judicial de sucesión en trámite</b>, lo que impide que el exministro tenga acceso, control o disposición sobre los activos pertenecientes a sus padres. A partir de este análisis, Ibarra concluyó que no se configura la figura de <b>testaferrato</b>, según los parámetros contables y financieros evaluados en el peritaje.No obstante, el perito introdujo un elemento relevante para el proceso al precisar que sí se evidenció una relación entre las sociedades investigadas y la constructora Odebrecht, con las sociedades <b>Klienfield Services</b> y <b>Construcciones del Oeste</b>, aspecto que fue incorporado al análisis presentado ante el tribunal cuando fue interrogado por la fiscalía.Ibarra intentó justificar la relación entre las sociedades y Odebrecht, sin embargo, la contraparte de la defensa fue específica al realizar preguntas muy cerradas sobre el tema.<b>La jornada permitió así delimitar responsabilidades en torno a la titularidad y control de las cuentas bancarias</b>, al tiempo que mantuvo bajo escrutinio la conexión financiera entre sociedades locales y el esquema operativo de Odebrecht, uno de los ejes centrales del caso.