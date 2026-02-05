Juicio Odebrecht: perito niega testaferrato de Papadimitriu, pero afirma nexo entre sociedades y Odebrecht

El juicio por el caso Odebrecht avanzó este jueves a su decimoquinto día de audiencias con la presentación del peritaje contable y financiero del contador público autorizado y abogado Alvin Ibarra, aducido por la defensa del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Ibarra estuvo encargado del análisis de cuentas bancarias en Tower Bank y de diversas sociedades vinculadas a la familia Papadimitriu.

Durante su declaración ante el tribunal, la cual llevó dos horas, Ibarra explicó que las sociedades investigadas se encontraban legalmente constituidas y habilitadas para ejercer actividades económicas, y que las mismas figuraban a nombre de los padres del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu: Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas.

El perito fue enfático al señalar que, tras el análisis de la documentación bancaria y societaria, no se identificó relación alguna entre las cuentas y sociedades examinadas con el exministro, ni como persona natural ni como persona jurídica. En ese sentido, indicó que actualmente existe un proceso judicial de sucesión en trámite, lo que impide que el exministro tenga acceso, control o disposición sobre los activos pertenecientes a sus padres.

A partir de este análisis, Ibarra concluyó que no se configura la figura de testaferrato, según los parámetros contables y financieros evaluados en el peritaje.

No obstante, el perito introdujo un elemento relevante para el proceso al precisar que sí se evidenció una relación entre las sociedades investigadas y la constructora Odebrecht, con las sociedades Klienfield Services y Construcciones del Oeste, aspecto que fue incorporado al análisis presentado ante el tribunal cuando fue interrogado por la fiscalía.

Ibarra intentó justificar la relación entre las sociedades y Odebrecht, sin embargo, la contraparte de la defensa fue específica al realizar preguntas muy cerradas sobre el tema.

La jornada permitió así delimitar responsabilidades en torno a la titularidad y control de las cuentas bancarias, al tiempo que mantuvo bajo escrutinio la conexión financiera entre sociedades locales y el esquema operativo de Odebrecht, uno de los ejes centrales del caso.