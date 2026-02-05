Comisiones de investigación de la Asamblea deberán remitir hallazgos a la justicia

La Asamblea Nacional dio un paso para fortalecer su rol fiscalizador tras aprobar una modificación al artículo 67 de su reglamento interno, que regula la creación y funcionamiento de las comisiones de investigación, otorgándoles un carácter vinculante que antes no tenían.

La propuesta, presentada por el diputado Augusto Palacios y otros, fue aprobada con seis votos a favor y establece que el pleno podrá conformar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público, con la obligación de rendir un informe final en un plazo máximo de 90 días calendario.

Uno de los cambios más relevantes es que, si del informe se desprenden indicios de la posible comisión de un delito o falta administrativa, el presidente o presidenta de la Asamblea estará obligado a remitirlo a las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Hasta ahora, las comisiones de investigación tenían un alcance principalmente político y sus conclusiones no generaban consecuencias formales fuera del Legislativo.