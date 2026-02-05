  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Comisiones de investigación de la Asamblea deberán remitir hallazgos a la justicia

Nuevo reglamento fortalece el poder investigador del Legislativo.
Nuevo reglamento fortalece el poder investigador del Legislativo. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 05/02/2026 12:14
La Asamblea Nacional aprobó cambios al reglamento interno que obligan a remitir a las autoridades los hallazgos de las comisiones de investigación

La Asamblea Nacional dio un paso para fortalecer su rol fiscalizador tras aprobar una modificación al artículo 67 de su reglamento interno, que regula la creación y funcionamiento de las comisiones de investigación, otorgándoles un carácter vinculante que antes no tenían.

La propuesta, presentada por el diputado Augusto Palacios y otros, fue aprobada con seis votos a favor y establece que el pleno podrá conformar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público, con la obligación de rendir un informe final en un plazo máximo de 90 días calendario.

Uno de los cambios más relevantes es que, si del informe se desprenden indicios de la posible comisión de un delito o falta administrativa, el presidente o presidenta de la Asamblea estará obligado a remitirlo a las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Hasta ahora, las comisiones de investigación tenían un alcance principalmente político y sus conclusiones no generaban consecuencias formales fuera del Legislativo.

Reglas claras y representatividad

La modificación también establece criterios para la integración de estas comisiones. Deberán estar conformadas por al menos siete diputados, siempre en número impar, y se procurará la representación de todas las fracciones parlamentarias.

En caso de que alguna bancada decida no participar, esta decisión deberá quedar consignada en acta, sin que ello impida la conformación de la comisión ni el desarrollo de la investigación.

Un cambio con impacto institucional

De acuerdo con fuentes legislativas, la reforma es vista como un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, al dotar al Parlamento de un mecanismo más sólido para investigar asuntos de alto interés nacional y canalizar sus resultados hacia las instancias correspondientes.

Con este cambio, la Asamblea busca fortalecer su papel de control político y responder a cuestionamientos ciudadanos sobre la efectividad de las investigaciones legislativas.

VIDEOS
Lo Nuevo