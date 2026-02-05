La Asamblea coincide en sancionar ausencias, pero discrepa en la severidad

Las propuestas para reformar el artículo 86 del reglamento interno de la Asamblea Nacional mantienen un punto de coincidencia: todas contemplan descuentos salariales para los diputados que no cumplan con su jornada legislativa.

Las diferencias están en qué se sanciona, cuánto se descuenta y cuán severa es la medida.

A continuación, los principales enfoques planteados en la comisión de Credenciales, que discute el primer debate:

Descuento por retirarse antes de que termine el pleno

Propuesta de José Pérez Barbón y otros

Esta iniciativa plantea un esquema de control más estricto sobre la permanencia en el pleno. Establece horarios fijos de sesión y dispone que el diputado que marque asistencia, pero se retire antes de que concluya la jornada, será sancionado con el descuento proporcional de un día de salario, al igual que quien se ausente sin licencia.

Además, limita la realización de reuniones de comisiones durante el pleno, salvo casos excepcionales autorizados por la presidencia.

Multas progresivas por incumplimiento reiterado

Propuesta de Alexandra Brenes y otros

Es la propuesta más severa en términos económicos. Establece sanciones escalonadas que van más allá del descuento diario. El incumplimiento de la jornada legislativa conllevaría una multa equivalente a un mes de salario, el doble en caso de reincidencia y, tras más de dos faltas, la aplicación de sanciones mayores previstas en el reglamento interno.

La Secretaría General sería la encargada de ejecutar estos descuentos.