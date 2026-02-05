  1. Inicio
La Asamblea coincide en sancionar ausencias, pero discrepa en la severidad

Desde descuentos por día hasta multas mensuales, los diputados debaten cómo castigar la inasistencia al pleno.
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 05/02/2026 12:33
Las iniciativas para reformar el reglamento interno coinciden en aplicar descuentos salariales, aunque difieren en montos, alcance y forma de ejecución

Las propuestas para reformar el artículo 86 del reglamento interno de la Asamblea Nacional mantienen un punto de coincidencia: todas contemplan descuentos salariales para los diputados que no cumplan con su jornada legislativa.

Las diferencias están en qué se sanciona, cuánto se descuenta y cuán severa es la medida.

A continuación, los principales enfoques planteados en la comisión de Credenciales, que discute el primer debate:

Descuento por retirarse antes de que termine el pleno

Propuesta de José Pérez Barbón y otros

Esta iniciativa plantea un esquema de control más estricto sobre la permanencia en el pleno. Establece horarios fijos de sesión y dispone que el diputado que marque asistencia, pero se retire antes de que concluya la jornada, será sancionado con el descuento proporcional de un día de salario, al igual que quien se ausente sin licencia.

Además, limita la realización de reuniones de comisiones durante el pleno, salvo casos excepcionales autorizados por la presidencia.

Multas progresivas por incumplimiento reiterado

Propuesta de Alexandra Brenes y otros

Es la propuesta más severa en términos económicos. Establece sanciones escalonadas que van más allá del descuento diario. El incumplimiento de la jornada legislativa conllevaría una multa equivalente a un mes de salario, el doble en caso de reincidencia y, tras más de dos faltas, la aplicación de sanciones mayores previstas en el reglamento interno.

La Secretaría General sería la encargada de ejecutar estos descuentos.

Descuento por falta de quórum

Propuesta de José Luis Varela y otros

Esta iniciativa vincula el descuento salarial directamente al resultado de la sesión. Cuando el pleno no pueda sesionar por falta de quórum, se aplicará el descuento proporcional del día a los diputados principales ausentes sin justificación.

La propuesta también introduce la prohibición de sesiones nocturnas, salvo en casos de urgencia notoria o emergencia nacional.

Descuento obligatorio y sin discrecionalidad

Propuesta de Crispiano Adames y otros

El planteamiento de esta iniciativa es puntual, pero directo: cuando no se alcance el quórum necesario para sesionar, la directiva de la Asamblea deberá ordenar de forma obligatoria el descuento de un día de labores a los diputados ausentes injustificadamente.

El objetivo es evitar que la aplicación de sanciones quede sujeta a criterios discrecionales.

Aunque las propuestas difieren en su alcance y severidad, todas coinciden en mantener los descuentos salariales como mecanismo de control para la asistencia y el cumplimiento de la jornada legislativa.

Las iniciativas continúan en discusión y deberán ser evaluadas por el pleno de la Comisión de Credenciales.

