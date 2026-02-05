La Asamblea coincide en sancionar ausencias, pero discrepa en la severidad

<b>Descuento por falta de quórum</b><b>Propuesta de José Luis Varela y otros</b>Esta iniciativa vincula el descuento salarial directamente al resultado de la sesión. Cuando el pleno no pueda sesionar por falta de quórum, se aplicará el descuento proporcional del día a los diputados principales ausentes sin justificación.La propuesta también introduce la prohibición de sesiones nocturnas, salvo en casos de urgencia notoria o emergencia nacional.Descuento obligatorio y sin discrecionalidad<b>Propuesta de Crispiano Adames y otros</b>El planteamiento de esta iniciativa es puntual, pero directo: cuando no se alcance el quórum necesario para sesionar, la directiva de la Asamblea deberá ordenar de forma obligatoria el descuento de un día de labores a los diputados ausentes injustificadamente.El objetivo es evitar que la aplicación de sanciones quede sujeta a criterios discrecionales.Aunque las propuestas difieren en su alcance y severidad, todas coinciden en mantener los descuentos salariales como mecanismo de control para la asistencia y el cumplimiento de la jornada legislativa.Las iniciativas continúan en discusión y deberán ser evaluadas por el pleno de la Comisión de Credenciales.