Las 5 claves de Panamá y el mundo | 5 de febrero

Este jueves 5 de febrero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por diversos acontecimientos de interés social, político y judicial, tanto a nivel nacional como internacional.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, se trasladó a la provincia de Coclé, específicamente al distrito de Penonomé, donde compartió avances de su gestión, presentó una rendición de cuentas y participó en un Consejo de Gabinete Ampliado. Durante la jornada, se realizó además la entrega de cheques del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) a productores coclesanos.

-El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá registra 475 casos de dengue y dos defunciones en lo que va del año 2026. Ante este panorama, la entidad reiteró el llamado urgente a la población para eliminar criaderos de mosquitos, como medida clave para frenar la propagación de la enfermedad.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció nuevas regiones del país donde se realizará el tercer pago del Pase-U 2025, programado del 9 al 13 de febrero, como parte del calendario de desembolsos del -programa.

-El juicio por el caso Odebrecht avanzó a su decimoquinto día de audiencias, con la presentación del peritaje contable y financiero a cargo del contador público autorizado y abogado Alvin Ibarra, propuesto por la defensa del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

-El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, designó a la presidenta electa Laura Fernández como ministra de la Presidencia, con el objetivo de coordinar una transición ordenada de cara al traspaso de poderes previsto para el próximo 8 de mayo.