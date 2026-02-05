Las 5 claves de Panamá y el mundo | 5 de febrero

Este jueves 5 de febrero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por diversos acontecimientos de interés social, político y judicial, tanto a nivel nacional como internacional.-El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, se trasladó a la provincia de <b>Coclé</b>, específicamente al distrito de <b>Penonomé</b>, donde compartió avances de su gestión, presentó una rendición de cuentas y participó en un <b>Consejo de Gabinete Ampliado</b>. Durante la jornada, se realizó además la <b>entrega de cheques del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)</b> a productores coclesanos.-El <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b> informó que Panamá registra <b>475 casos de dengue y dos defunciones</b> en lo que va del año 2026. Ante este panorama, la entidad reiteró el llamado urgente a la población para <b>eliminar criaderos de mosquitos</b>, como medida clave para frenar la propagación de la enfermedad.-El <b>Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</b> anunció nuevas regiones del país donde se realizará el <b>tercer pago del Pase-U 2025</b>, programado del <b>9 al 13 de febrero</b>, como parte del calendario de desembolsos del -programa.-El <b>juicio por el caso Odebrecht</b> avanzó a su <b>decimoquinto día de audiencias</b>, con la presentación del <b>peritaje contable y financiero</b> a cargo del contador público autorizado y abogado <b>Alvin Ibarra</b>, propuesto por la defensa del exministro de la Presidencia, <b>Demetrio Papadimitriu</b>.-El presidente de Costa Rica, <b>Rodrigo Chaves</b>, designó a la <b>presidenta electa Laura Fernández</b> como <b>ministra de la Presidencia</b>, con el objetivo de coordinar una transición ordenada de cara al <b>traspaso de poderes previsto para el próximo 8 de mayo</b>.