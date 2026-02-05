Pase-U 2025: Ifarhu anuncia nuevas áreas de pago del 6 al 13 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que realizará la entrega del tercer pago del Pase-U 2025 a 169,314 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, durante la semana del 9 al 13 de febrero.

De acuerdo con la entidad, en la provincia de Panamá Oeste la jornada de pagos se llevará a cabo en los distritos de Arraiján, Coronado y La Chorrera, conforme al calendario establecido.

El Ifarhu recordó que los fondos otorgados a través de este beneficio están destinados exclusivamente a la compra de útiles escolares y otros enseres necesarios para la formación académica, con el objetivo de fortalecer la permanencia y el aprovechamiento escolar de los estudiantes beneficiarios.