Tercer pago del Pase-U 2025: Conozca dónde retirar los cheques el miércoles 4 de febrero

Entre los centros de pago del miércoles 4 de febrero se encuentran:<b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COLÓN</b>-CEBG Manuel Urbano Ayarza-IPT de Colón-Escuela Barriada Kuna-CEBG El Laguito-CEBG La Represa-CEBG Crispiano Ceballos-Colegio de La Sagrada Familia-CEBG Marcos Ramón Vásquez-Colegio Nuestro Señora de Lourdes-Shalom Rabi-CEBG Santa Rita Arriba-Instituto Beningno Jiménez Garay-CEBG Luis Jiménez Ruíz -Escuela Bilingüe Edén-Escuela Mi Lindo Arco Iris-Sion Academy-CEBG Felipe Salabarría Mesa-Escuela Villa AlondraAGENCIA REGIONAL DE SONÁ-CEBG Alberto Martinelli-CE Ricardo Martinelli-Escuela La Trinchera-Colegio Eduardo Sanchéz-Escuela Santa Catalina-CEBG El Hicaco-Escuela Santa Catalina-Escuela El Pito-Escuela Dos Bocas-Escuela Julieta Duarte-Escuela Quebrada Grande<b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS</b><b>-Santiago Mall</b><b>-Escuela Cerro Plata</b><b>-Escuela Alejandro Camaño</b><b>-Escuela El Rosario</b><b>-Escuela Cobrizo</b><b>-Escuela Palo Verde de San José</b><b>-Escuela La Misericordia</b><b>-Escuela Pan de Azúcar</b><b>-Escuela San Juan de Dios</b><b>-Escuela Las Cruces</b><b>-Escuela Los Panamaes</b><b>-Escuela El Picador</b><b>-Escuela Río Cañazas</b><b>-Escuela Río Piedra</b><b>-Escuela Campana</b><b>-Escuela Piedra de Amolar</b><b>-Escuela La Purísima</b><b>-Escuela Tierra Cortada</b>-Escuela Boclé-Escuela El Pedregoso-IPT Agroforestal Alto de Piedra-CEBG El Alto-Cancha techada de Santa Fe-Escuela Pescara-CEBG El Guabal-Escuela Caloveborita-IPT Río de Jesús-Escuela Calovébora-CEBG Gatu de Santa Fe<b>DIRECCIÓN COMARCAL DE GUNA YALA</b>-Isla Pino-Navagandi-Mamsucun-Ogobsucun-Ticantiki-Isla Tigre-Río Sidra-Nusa Tupu-Mandi Yala-Escuela Río CangandiPara conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<b> </b><u><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>