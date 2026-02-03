  1. Inicio
PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U 2025: Conozca dónde retirar los cheques el miércoles 4 de febrero

Estudiantes del país continúan recibiendo el tercer pago del Pase-U 2025
Estudiantes del país continúan recibiendo el tercer pago del Pase-U 2025 Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/02/2026 13:08
Estudiantes recibirán el tercer pago del Pase-U desde este miércoles 4 de febrero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa con el tercer pago del Pase-U 2025 a los estudiantes de las provincias de Colón y Veraguas, así como de la comarca Guna Yala.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este miércoles 4 de febrero

Entre los centros de pago del miércoles 4 de febrero se encuentran:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COLÓN

-CEBG Manuel Urbano Ayarza

-IPT de Colón

-Escuela Barriada Kuna

-CEBG El Laguito

-CEBG La Represa

-CEBG Crispiano Ceballos

-Colegio de La Sagrada Familia

-CEBG Marcos Ramón Vásquez

-Colegio Nuestro Señora de Lourdes

-Shalom Rabi

-CEBG Santa Rita Arriba

-Instituto Beningno Jiménez Garay

-CEBG Luis Jiménez Ruíz

-Escuela Bilingüe Edén

-Escuela Mi Lindo Arco Iris

-Sion Academy

-CEBG Felipe Salabarría Mesa

-Escuela Villa Alondra

AGENCIA REGIONAL DE SONÁ

-CEBG Alberto Martinelli

-CE Ricardo Martinelli

-Escuela La Trinchera

-Colegio Eduardo Sanchéz

-Escuela Santa Catalina

-CEBG El Hicaco

-Escuela Santa Catalina

-Escuela El Pito

-Escuela Dos Bocas

-Escuela Julieta Duarte

-Escuela Quebrada Grande

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS

-Santiago Mall

-Escuela Cerro Plata

-Escuela Alejandro Camaño

-Escuela El Rosario

-Escuela Cobrizo

-Escuela Palo Verde de San José

-Escuela La Misericordia

-Escuela Pan de Azúcar

-Escuela San Juan de Dios

-Escuela Las Cruces

-Escuela Los Panamaes

-Escuela El Picador

-Escuela Río Cañazas

-Escuela Río Piedra

-Escuela Campana

-Escuela Piedra de Amolar

-Escuela La Purísima

-Escuela Tierra Cortada

-Escuela Boclé

-Escuela El Pedregoso

-IPT Agroforestal Alto de Piedra

-CEBG El Alto

-Cancha techada de Santa Fe

-Escuela Pescara

-CEBG El Guabal

-Escuela Caloveborita

-IPT Río de Jesús

-Escuela Calovébora

-CEBG Gatu de Santa Fe

DIRECCIÓN COMARCAL DE GUNA YALA

-Isla Pino

-Navagandi

-Mamsucun

-Ogobsucun

-Ticantiki

-Isla Tigre

-Río Sidra

-Nusa Tupu

-Mandi Yala

-Escuela Río Cangandi

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

