Petro y Trump marcarían el rumbo de la relación económica bilateral, según AmCham Colombia

Desde la óptica empresarial, la Cámara de Comercio Colombo Americana-AmCham Colombia considera que la reciente reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, marca un punto de partida clave en la relación bilateral, pero no un reinicio automático.

Así lo planteó María Claudia Lacouture, presidenta del gremio, al señalar que el vínculo entre Colombia y Estados Unidos en 2026 estará determinado por una recomposición gradual basada en resultados verificables.

De acuerdo con el análisis de AmCham, el nuevo enfoque bilateral resta peso a la afinidad política y privilegia criterios como evidencia, coordinación y previsibilidad.

Lacouture advirtió que Estados Unidos sigue siendo un socio económico insustituible para Colombia, con efectos directos en comercio, inversión, empleo, turismo y remesas.

“Cuando esta relación se encarece o se fricciona, el impacto no se queda en los titulares; se siente en el empleo, en la caja diaria de las empresas y en el bienestar de los colombianos” ,subrayó.

Desde el gremio empresarial también se destacó que la agenda entre ambos países se ha vuelto más transaccional, con baja tolerancia a retrocesos en asuntos sensibles como seguridad y lucha contra el narcotráfico.

AmCham advirtió que un deterioro en la percepción del desempeño colombiano en estos frentes podría traducirse en mayores fricciones bilaterales, incremento de costos operativos y un entorno menos atractivo para la inversión.

Para el sector privado colombiano, el encuentro entre Trump y Petro es visto como el primer gran hito del año en la relación entre ambos países, una especie de “pitazo inicial” de un proceso que será evaluado por etapas, con revisiones periódicas y énfasis en el cumplimiento.