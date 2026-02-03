Trump y Petro miden fuerzas en la Casa Blanca en una cita clave para la relación bilateral

<b>El presidente de Estados Unidos,</b> <b>Donald Trump</b>, recibe este martes en la <b>Casa Blanca</b> a su <b>homólogo colombiano, Gustavo Petro</b>, en un encuentro de alto riesgo diplomático que podría redefinir <b>el rumbo de las relaciones bilaterales, la cooperación antidrogas, la seguridad regional y el papel de Venezuela en la agenda hemisférica.</b>La pregunta que flota en <b>Washington </b>no es menor: <b>¿qué versión de Trump enfrentará Petro en el Despacho Oval?</b> El líder impredecible que convirtió encuentros diplomáticos en escenas de confrontación pública o el mandatario que, tras semanas de tensión, opta por bajar el tono cuando percibe beneficios estratégicos. La historia reciente ofrece ejemplos de ambos escenarios.En los días previos a la cita, <b>Trump </b>se mostró sorprendentemente conciliador. Durante una actividad oficial aseguró que el mandatario colombiano había <b>'cambiado mucho su actitud'</b> en los últimos meses, especialmente después de la operación militar estadounidense en <b>Venezuela </b>que culminó con <b>la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero</b>. Según <b>Trump</b>, ese giro abre la puerta a una conversación 'positiva' centrada en <b>la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional.</b>Para ambos presidentes, el encuentro es delicado. Para <b>Trump</b>, porque <b>Colombia </b>sigue siendo un socio clave en <b>América Latina</b> en medio de su ofensiva regional. Para <b>Petro</b>, porque el resultado puede <b>marcar su legado internacional y definir si logra recomponer una relación que estuvo al borde de la ruptura</b>. Pese a la aparente distensión, nadie se atreve a anticipar el desenlace: la volatilidad de ambos líderes mantiene en vilo a diplomáticos y asesores.Esa incertidumbre explica la intensa preparación previa. Fuentes cercanas a la delegación colombiana admiten que uno de los mayores desafíos ha sido convencer a <b>Petro </b>de mantener un tono sobrio, evitar provocaciones y concentrarse en propuestas concretas que interesen a <b>Washington </b>sin comprometer sus propias banderas políticas.Si el plan se cumple, <b>Colombia </b>podría salir de la reunión con un refuerzo de la cooperación antidrogas, incluyendo mayor apoyo militar y de inteligencia. También se barajan operaciones conjuntas contra el <b>ELN</b>, particularmente en la frontera con <b>Venezuela</b>, donde el narcotráfico sigue alimentando estructuras armadas.Pero <b>Petro </b>no llega con las manos vacías. <b>Venezuela </b>aparece como su principal carta. De acuerdo con fuentes diplomáticas, <b>el presidente colombiano podría ofrecerse como facilitador de una eventual transición política, alineándose parcialmente con la agenda del secretario de Estado Marco Rubio</b>. A esto se suma el interés energético: <b>Colombia </b>necesita gas venezolano y no descarta una participación de <b>Ecopetrol </b>en el país vecino. No es casual que el presidente de la petrolera estatal, <b>Ricardo Roa</b>, esté en <b>Washington</b>.El comercio también ocupa un lugar central. <b>Estados Unidos</b> <b>es destino de cerca del 30% de las exportaciones colombianas</b>, mientras que la migración irregular y la seguridad fronteriza completan una agenda cargada de intereses cruzados.<b>El embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña</b>, reconoció que en una reunión de este calibre 'todo puede pasar'. Explicó que los preparativos comenzaron tras la llamada telefónica del 7 de enero, cuando ambos mandatarios decidieron dejar atrás meses de enfrentamientos públicos y abrir un canal de diálogo directo.Incluso el formato del encuentro ha sido cuidadosamente calibrado. La conversación se realizará <b>a puerta cerrada</b>, una decisión que busca evitar la teatralización mediática y reducir el riesgo de un choque verbal. Tras la reunión, <b>Petro </b>ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los resultados.La seguridad será uno de los ejes del discurso colombiano. <b>El ministro de Defensa, Pedro Sánchez</b>, resumió la visita con una frase contundente: <b>'Ganan las naciones y pierden los criminales'</b>, destacando cifras récord de incautaciones, destrucción de infraestructuras ilegales y extradiciones.La cita busca cerrar una tregua tras casi un año de hostilidades. <b>Petro </b>acusó a <b>Trump </b>de complicidad en el conflicto de <b>Gaza</b>; <b>Trump</b>, por su parte, <b>llegó a calificar al colombiano de narcotraficante y amenazó con sanciones, aranceles y suspensión de ayuda</b>. La tensión alcanzó niveles tan altos que Bogotá llegó a temer acciones militares.El punto de quiebre fue la llamada de enero. Frente a periodistas de <b>The New York Times</b>, <b>Trump </b>pasó del ataque al elogio, calificando la conversación con <b>Petro </b>como 'un gran honor'. Desde entonces, ambas partes han trabajado para desactivar una relación que venía deteriorándose desde antes, incluso bajo la administración de <b>Joe Biden</b>.Las diferencias de fondo persisten. <b>Petro </b>cuestiona el enfoque tradicional de la guerra contra las drogas y propone alternativas económicas y reducción de la demanda, mientras <b>Washington </b>insiste en erradicación y control de la oferta. Esa brecha ideológica ha sido una constante desde el discurso de <b>Petro </b>ante la <b>ONU </b>en 2022.Hoy, sin embargo, ambos parecen apostar por una pausa estratégica. Si será duradera o apenas un respiro, dependerá de lo que ocurra puertas adentro del <b>Despacho Oval</b>.