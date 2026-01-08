¿Qué conversaron Trump y Petro en la llamada telefónica que tardó más de una hora?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, dieron un giro abrupto a su relación este miércoles luego de una conversación telefónica que se extendió por más de una hora. El intercambio puso punto final —al menos de momento— a una escalada de declaraciones que había alcanzado un tono alarmante.

Al concluir la llamada, Trump calificó el diálogo como “un honor” y dejó abierta la puerta a un encuentro presencial en la Casa Blanca, cuyos detalles ya trabajan sus equipos. Petro, por su parte, afirmó que el país “puede dormir tranquilo”, sugiriendo que el riesgo de una confrontación mayor quedó contenido.

Aunque ninguno de los dos admitió públicamente haber iniciado el contacto, fuentes coinciden en que el intercambio se desarrolló en un marco cordial. Trump explicó en redes sociales que Petro le expuso su visión sobre el problema del narcotráfico y valoró el tono de la conversación. Horas después, el mandatario colombiano, ante simpatizantes en Bogotá, bromeó con que debió reescribir su discurso tras la llamada y moderó su retórica habitual. Incluso rechazó las versiones que lo vinculaban con el narcotráfico o con el líder chavista Nicolás Maduro, capturado días antes y trasladado a Nueva York.