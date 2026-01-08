¿Qué conversaron Trump y Petro en la llamada telefónica que tardó más de una hora?

El acercamiento no fue improvisado. De acuerdo con fuentes políticas, durante meses se tejió un canal discreto entre <b>Bogotá </b>y <b>Washington </b>con participación de empresarios, dirigentes y figuras clave del Gobierno colombiano. El objetivo: evitar que las fricciones personales entre dos líderes de temperamento imprevisible derivaran en una crisis de consecuencias mayores.La reconciliación diluyó un enfrentamiento que evocaba choques históricos en la región. En semanas previas, <b>Trump </b>había acusado a <b>Petro </b>de vínculos con el narcotráfico, amenazó con sacarlo del poder e incluso le retiró la visa estadounidense. <b>Petro</b> respondió con críticas a la política migratoria de Washington y exigencias de trato digno para deportados, lo que llegó a detonar anuncios de represalias comerciales, luego desactivadas por la vía diplomática.El clima se volvió aún más tenso <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/cuatro-dias-que-cambiaron-venezuela-captura-de-maduro-y-delcy-rodriguez-al-poder-OA18903278" target="_blank">tras la captura de Maduro</a></b>, un episodio que reavivó temores en <b>Colombia </b>sobre presiones similares. Asesores republicanos y funcionarios cercanos a <b>Trump </b>endurecieron su discurso, mientras sectores de la oposición colombiana se alineaban con <b>Washington </b>a pocos meses de elecciones. <b>Petro </b>los acusó de dañar la imagen del país y empujarlo al borde de un conflicto.En paralelo, el presidente colombiano insistió en su interés por una salida negociada a la crisis venezolana y confirmó contactos recientes con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy Rodríguez</a></b>, a quien invitó a <b>Colombia</b> para explorar un diálogo más amplio.