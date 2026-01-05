Trump lanza advertencias a Colombia y asegura que Cuba enfrenta un colapso inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este domingo su retórica contra varios países de América Latina al advertir sobre un posible intervencionismo en Colombia y asegurar que Cuba se encuentra al borde del colapso, en declaraciones realizadas tras la reciente captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Desde el Air Force One, Trump dirigió duras palabras contra el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, al que acusó de permitir una situación de “enfermedad” en el país por el avance del narcotráfico. En ese contexto, sugirió que una operación similar a la que se realizó en Venezuela podría no estar descartada. “Me suena bien”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de acciones militares de Estados Unidos contra Colombia en el marco de la lucha contra las organizaciones criminales.

Trump calificó al gobierno colombiano como “muy enfermo, dirigido por un hombre enfermo que disfruta producir cocaína y venderla a Estados Unidos”, una declaración que provocó repudio inmediato en Bogotá y llamados a defender la soberanía nacional.

En sus declaraciones, el mandatario estadounidense también se refirió a Cuba, afirmando que el país caribeño está “a punto de caer”, en parte por la pérdida del suministro de petróleo venezolano, que calificó como fundamental para la economía cubana. Trump sostuvo que no considera necesaria una intervención militar estadounidense en la isla porque, a su juicio, “simplemente va a caer por sí sola”.

Este pronóstico sobre el colapso cubano se da en un contexto de tensiones crecientes tras los acontecimientos en Venezuela, donde la captura de Maduro dejó a La Habana sin uno de sus principales respaldos económicos, según análisis difundidos en la región.

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de un clima de alta tensión diplomática en América Latina. Varios líderes regionales han rechazado lo que consideran injerencia en asuntos internos, mientras que organismos internacionales han expresado preocupación por la escalada retórica y sus posibles consecuencias.

En Colombia, la respuesta oficial fue de firme rechazo. El presidente Gustavo Petro llamó a reforzar la unión regional y condenó cualquier insinuación de intervención extranjera, calificándola como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de soberanía.

Por su parte, el gobierno de Cuba ha responsabilizado a Estados Unidos por los recientes hechos ocurridos en Venezuela y ha denunciado el impacto humano y político de las acciones emprendidas en el marco de la operación que derivó en la captura del mandatario venezolano.