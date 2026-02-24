Gobierno de Panamá aprueba extensión del contrato y beneficios fiscales para la Fundación Ciudad del Saber

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 24 de febrero la Resolución N.° 10-26, mediante la cual emite concepto favorable a la Adenda N.° 1 que prorroga la vigencia del contrato celebrado entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber para su establecimiento y desarrollo.

El contrato original fue aprobado a través del Decreto Ley No. 6 de 10 de febrero de 1998 y tenía una duración de 25 años, plazo que venció en febrero de 2023. Con la nueva adenda, el acuerdo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, en atención al interés público que representa la continuidad del proyecto Ciudad del Saber.

De acuerdo con la Resolución de Gabinete, el contrato mantiene un régimen especial que contempla incentivos fiscales a favor de la Fundación. En ese sentido, también se autorizó al Ministro de la Presidencia a presentar el proyecto de ley que respalda la adenda, incluyendo la prórroga de la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad del Saber.

Estas exoneraciones abarcan el pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, entre ellos el Impuesto de Importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) y el Impuesto de Inmuebles, aplicables a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.

El documento oficial subraya que la prórroga de los incentivos fiscales se adopta en armonía con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, conforme a la política fiscal del Estado.

Previo a la aprobación de la adenda, el pasado 6 de octubre de 2025, el ministro de la Presidencia señaló que, dado que el contrato fue suscrito entre esa entidad y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicho ministerio reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados.

Esta postura fue respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que concluyó que la Fundación ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato original.