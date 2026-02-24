Gobierno de Panamá aprueba extensión del contrato y beneficios fiscales para la Fundación Ciudad del Saber

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/consejo-de-gabinete" target="_blank">El Consejo de Gabinete</a> aprobó este martes 24 de febrero la Resolución N.° 10-26, mediante la cual emite concepto favorable a la Adenda N.° 1 que <b>prorroga la vigencia del contrato celebrado entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber para su establecimiento y desarrollo.</b>El contrato original fue aprobado a través del Decreto<b> Ley No. 6 de 10 de febrero de 1998</b> y tenía una duración <b>de 25 años, plazo que venció en febrero de 2023</b>. Con la nueva adenda, el acuerdo se extenderá hasta <b>el 31 de diciembre de 2027</b>, en atención al interés público que representa la continuidad del proyecto Ciudad del Saber.De acuerdo con la Resolución de Gabinete, el contrato mantiene un régimen especial que contempla incentivos fiscales a favor de la Fundación. En ese sentido, <b>también se autorizó al Ministro de la Presidencia a presentar el proyecto de ley</b> <b>que respalda la adenda</b>, incluyendo la prórroga de la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad del Saber.Estas exoneraciones abarcan el pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, entre ellos <b>el Impuesto de Importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) y el Impuesto de Inmuebles</b>, aplicables a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.El documento oficial subraya que la prórroga de los incentivos fiscales se adopta en armonía con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, conforme a la política fiscal del Estado.Previo a la aprobación de la adenda, el pasado 6 de octubre de 2025, el ministro de la Presidencia señaló que, dado que el contrato fue suscrito entre esa entidad y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicho ministerio reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados. Esta postura fue respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que concluyó que la Fundación ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato original.