  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo sábado del 14 de febrero 2026?

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 8 de febrero?
¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 8 de febrero? @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/02/2026 10:29
Para el sorteo sabatino de este 14 de febrero, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos. ¿Ya los conoces?

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este sábado 14 de febrero llevará a cabo el sorteo N.° 5539-4228, correspondiente al domingo 15 de febrero, en el marco de las festividades de Carnavales 2026.

Según la entidad, los billetes y chances de este sorteo destacan por su impresión conmemorativa de los “20 años del Aniversario del Inadeh”.

El sorteo se realizará en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, manteniendo su horario regular a las 3:00 p.m.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 15 de febrero?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | mil dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo