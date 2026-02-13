Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo sábado del 14 de febrero 2026?

El sorteo se realizará en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, manteniendo su horario regular a las 3:00 p.m.

Según la entidad, los billetes y chances de este sorteo destacan por su impresión conmemorativa de los “20 años del Aniversario del Inadeh”.

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este s ábado 14 de febrero llevará a cabo el sorteo N.° 5539-4228, correspondiente al domingo 15 de febrero, en el marco de las festividades de Carnavales 2026.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 15 de febrero?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | mil dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares