Donald Trump levanta las sanciones al petróleo de Venezuela y autoriza a otras petroleras a operar en el país

El presidente estadounidense Donald Trump levantó este viernes 13 de febrero las sanciones al petróleo venezolano y autorizó a otras compañías petroleras internacionales, entre ellas la española Repsol, a seguir operando en Venezuela, según adelantó el diario El País de Madrid. La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) elimina el veto que impedía hasta ahora a las empresas realizar cualquier transacción relacionada con los sectores del petróleo y el gas del país sudamericano.

La noticia se produce en la misma semana en la que el secretario de Estado estadounidense, Chris Wright, selló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que denominaron el pasado miércoles una “asociación energética a largo plazo”, mientras comparecían juntos ante los periodistas en el Palacio de Miraflores para anunciar el acuerdo “histórico” de complementariedad alcanzado entre ambos países.

En ese mismo encuentro también estuvo presente la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien en los últimos días ha reiterado su papel como emisaria diplomática para hacer cumplir el plan de la administración del presidente estadounidense orientado a una estabilización general que conduzca a una transición democrática. Un plan que, entre otros, fue delineado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Dogu además acompañó a Wright y a Rodríguez en su visita realizada ayer a las instalaciones de Petroindependencia, la empresa conjunta entre la petrolera estatal Petróleos de Venezuela y la estadounidense Chevron, la cual explota los pozos petroleros situados al sur de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

En una entrevista posterior con la cadena CNN desde Venezuela, Wright ratificó la confianza de la administración Trump en Rodríguez y, por otra parte, aseguró que el rol de Estados Unidos radica en impulsar reformas que influyan en el progreso económico del país para, entre otras cosas, facilitar el retorno de los más de 8 millones de migrantes que tuvieron que salir del país debido a la crisis generalizada en Venezuela.