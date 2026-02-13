Escándalo en Inglaterra: cuestionan el origen de los $15.0 millones que el príncipe Andrés pagó a Virginia Giuffre

Recientemente se confirmó que los <b>12 millones de libras esterlinas </b>que el príncipe Andrés pagó a Virginia Giuffre como parte del acuerdo extrajudicial no provinieron del <b>rey Carlos III</b>, como se había especulado. En cambio, los fondos fueron aportados por sus padres: la reina Isabel II aportó<b> 7 millones</b> de libras (8.7 millones de dólares) y el príncipe Felipe prestó <b>3 millones</b> (3.7 millones de dólares).Se informó que Andrés esperaba devolver el préstamo con la venta de su residencia en Suiza, aunque hasta la fecha no lo ha hecho. Este pago permitió evitar que el caso llegara a juicio, tras las acusaciones de Giuffre por abuso sexual cuando era menor, vinculadas al caso de <b>Jeffrey Epstein</b>.