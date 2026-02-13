Escándalo en Inglaterra: cuestionan el origen de los $15.0 millones que el príncipe Andrés pagó a Virginia Giuffre

El príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II, se vio involucrado en el escándalo de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por tráfico sexual de menores. Virginia Giuffre, quien denunció haber sido víctima de Epstein, acusó a Andrés de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor.

El caso nunca llegó a juicio, ya que el ex duque de York llegó a un acuerdo con Giuffre en 2021, evitando enfrentar un proceso judicial. Como parte de este acuerdo, Andrés tuvo que pagar 12 millones de libras esterlinas (unos 15.0 millones de dólares al cambio de hoy).