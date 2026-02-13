  1. Inicio
Escándalo en Inglaterra: cuestionan el origen de los $15.0 millones que el príncipe Andrés pagó a Virginia Giuffre

El príncipe Andrés evita juicio en el caso Epstein mediante acuerdo extrajudicial
El príncipe Andrés evita juicio en el caso Epstein mediante acuerdo extrajudicial Jordan Pettit | AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/02/2026 13:30
El príncipe Andrés evitó el juicio con Virginia Giuffre tras un acuerdo de 12 millones de libras (unos 15 millones de dólares). La reina Isabel II aportó 7 millones (8.7 millones de dólares) y el príncipe Felipe prestó 3 millones (3.7 millones de dólares).

El príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II, se vio involucrado en el escándalo de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por tráfico sexual de menores. Virginia Giuffre, quien denunció haber sido víctima de Epstein, acusó a Andrés de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor.

El caso nunca llegó a juicio, ya que el ex duque de York llegó a un acuerdo con Giuffre en 2021, evitando enfrentar un proceso judicial. Como parte de este acuerdo, Andrés tuvo que pagar 12 millones de libras esterlinas (unos 15.0 millones de dólares al cambio de hoy).

Revelan origen de los 12 millones pagados por el príncipe Andrés a Virginia Giuffre

Recientemente se confirmó que los 12 millones de libras esterlinas que el príncipe Andrés pagó a Virginia Giuffre como parte del acuerdo extrajudicial no provinieron del rey Carlos III, como se había especulado. En cambio, los fondos fueron aportados por sus padres: la reina Isabel II aportó 7 millones de libras (8.7 millones de dólares) y el príncipe Felipe prestó 3 millones (3.7 millones de dólares).

Se informó que Andrés esperaba devolver el préstamo con la venta de su residencia en Suiza, aunque hasta la fecha no lo ha hecho. Este pago permitió evitar que el caso llegara a juicio, tras las acusaciones de Giuffre por abuso sexual cuando era menor, vinculadas al caso de Jeffrey Epstein.

