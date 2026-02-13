Carnavales 2026 en Las Tablas: este viernes coronan a las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo

El Parque Porras en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, está listo para recibir a miles de visitantes y residentes con motivo de los Carnavales 2026, que arrancan oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero con la coronación de las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo. Durante los cuatro días de celebración, hasta el martes 17 de febrero, los asistentes podrán disfrutar de murgas, carros alegóricos, tunas, fuegos artificiales y la tradicional algarabía del rey Momo. El pueblo de Las Tablas se encuentra preparado para ofrecer un despliegue de alegría, música y tradiciones que caracterizan a estas festividades, consideradas las más importantes de Panamá.

Las Tablas coronará a sus reinas de Calle Arriba y Calle Abajo este viernes 13 de febrero

Las tradicionales tunas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas celebrarán la coronación de sus reinas 2026 este viernes 13 de febrero, en la sede oficial de cada tuna. Como es costumbre, la reina saliente de cada grupo tendrá su último paseo oficial en el Parque Porras, antes de entregar la corona a su sucesora. En Calle Arriba, la nueva reina será Su Majestad Ana Isabel Carrizo, quien asumirá el título como Reina 71 del Palacio de los Tulipanes, siendo coronada por Almedra Sofía Crovari, la reina saliente.

Por su parte, la tuna Calle Abajo estará representada por Su Majestad Astrid Carolina Sánchez Brandao, conocida como “La Platino”, del barrio Punta Fogón, quien será coronada por Sofía Ureña.