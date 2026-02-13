Carnavales 2026 en Las Tablas: este viernes coronan a las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo

El Parque Porras en la ciudad de <b>Las Tablas</b>, provincia de <a href="/tag/-/meta/provincia-de-los-santos">Los Santos</a>, está listo para recibir a miles de visitantes y residentes con motivo de los <b><a href="/tag/-/meta/carnavales-2026">Carnavales 2026</a></b>, que arrancan oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero con la coronación de las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo.Durante los cuatro días de celebración, hasta el martes 17 de febrero, los asistentes podrán disfrutar de murgas, carros alegóricos, tunas, fuegos artificiales y la tradicional algarabía del rey Momo. El pueblo de <b>Las Tablas</b> se encuentra preparado para ofrecer un despliegue de alegría, música y tradiciones que caracterizan a estas festividades, consideradas las más importantes de Panamá.