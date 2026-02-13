Delcy Rodríguez confirma invitación a Estados Unidos en medio de cooperación estratégica con Washington

La presidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó haber recibido una invitación oficial para viajar a Estados Unidos, aunque precisó que la fecha aún no está definida, en una entrevista con NBC News que marca su primera declaración internacional desde que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro; la dirigente también sostuvo que el líder depuesto sigue siendo el mandatario legítimo según la Constitución venezolana, mientras se trabaja en la cooperación política y energética con Washington, incluida la agenda conjunta con el secretario de Energía estadounidense Chris Wright.

Invitación a Washington y relaciones emergentes

Rodríguez confirmó que fue formalmente invitada a Estados Unidos y que su posible visita depende del avance de “toda la cooperación” entre Caracas y Washington. “Me han invitado a Estados Unidos”, dijo a NBC News, matizando que la gira se concretará una vez que se establezcan los mecanismos de trabajo conjunto. Se trataría de la primera visita oficial de una gobernante venezolana a ese país en más de tres décadas, si bien aún no se ha definido una fecha concreta ni las condiciones diplomáticas del desplazamiento. El anuncio coincidió con la reciente llegada a Caracas del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, quien aseguró que habrá un “giro absolutamente dramático” en las relaciones bilaterales tras su reunión con Rodríguez, centrada en la reapertura de la industria petrolera venezolana y en la recuperación de la producción de crudo bajo supervisión estadounidense.

Postura sobre Nicolás Maduro y legitimidad política

Pese a este acercamiento con Washington, Rodríguez reafirmó su postura legal sobre Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y enfrenta cargos en Nueva York. “Puedo decirte como abogada —que lo soy— que el presidente Maduro y Cilia Flores son inocentes y él sigue siendo el presidente legítimo del país”, sostuvo Rodríguez en la entrevista. Estas declaraciones ocurren en un contexto en que Venezuela enfrenta profundas transformaciones políticas y económicas tras la operación militar que depuso a Maduro, y donde la administración interina liderada por Rodríguez busca estabilizar sectores clave, especialmente el energético, junto con aliados externos.

Cooperación energética y expectativas del viaje