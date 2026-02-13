Delcy Rodríguez confirma invitación a Estados Unidos en medio de cooperación estratégica con Washington

Pese a este acercamiento con <b>Washington</b>, <b>Rodríguez </b>reafirmó su postura legal sobre <b>Nicolás Maduro</b>, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y enfrenta cargos en <b>Nueva York</b>. 'Puedo decirte como abogada —que lo soy— que el <b>presidente Maduro y Cilia Flores son inocentes y él sigue siendo el presidente legítimo del país</b>', sostuvo Rodríguez en la entrevista.Estas declaraciones ocurren en un contexto en que <b>Venezuela </b>enfrenta profundas transformaciones políticas y económicas tras la operación militar que depuso a <b>Maduro</b>, y donde la administración interina liderada por <b>Rodríguez </b>busca estabilizar sectores clave, especialmente el energético, junto con aliados externos.