Delcy Rodríguez confirma invitación a Estados Unidos en medio de cooperación estratégica con Washington

Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, Rodríguez lidera el Ejecutivo interino y sostiene diálogo con Washington.
Por
Darine Waked
  • 13/02/2026 15:35
La presidenta interina anuncia posible viaje, reafirma apoyo al líder depuesto y destaca acercamientos energéticos con Estados Unidos que redefinen relaciones bilaterales

La presidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó haber recibido una invitación oficial para viajar a Estados Unidos, aunque precisó que la fecha aún no está definida, en una entrevista con NBC News que marca su primera declaración internacional desde que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro; la dirigente también sostuvo que el líder depuesto sigue siendo el mandatario legítimo según la Constitución venezolana, mientras se trabaja en la cooperación política y energética con Washington, incluida la agenda conjunta con el secretario de Energía estadounidense Chris Wright.

Invitación a Washington y relaciones emergentes

Rodríguez confirmó que fue formalmente invitada a Estados Unidos y que su posible visita depende del avance de “toda la cooperación” entre Caracas y Washington. “Me han invitado a Estados Unidos”, dijo a NBC News, matizando que la gira se concretará una vez que se establezcan los mecanismos de trabajo conjunto.

Se trataría de la primera visita oficial de una gobernante venezolana a ese país en más de tres décadas, si bien aún no se ha definido una fecha concreta ni las condiciones diplomáticas del desplazamiento.

El anuncio coincidió con la reciente llegada a Caracas del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, quien aseguró que habrá un “giro absolutamente dramático” en las relaciones bilaterales tras su reunión con Rodríguez, centrada en la reapertura de la industria petrolera venezolana y en la recuperación de la producción de crudo bajo supervisión estadounidense.

Postura sobre Nicolás Maduro y legitimidad política

Pese a este acercamiento con Washington, Rodríguez reafirmó su postura legal sobre Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y enfrenta cargos en Nueva York. “Puedo decirte como abogada —que lo soy— que el presidente Maduro y Cilia Flores son inocentes y él sigue siendo el presidente legítimo del país”, sostuvo Rodríguez en la entrevista.

Estas declaraciones ocurren en un contexto en que Venezuela enfrenta profundas transformaciones políticas y económicas tras la operación militar que depuso a Maduro, y donde la administración interina liderada por Rodríguez busca estabilizar sectores clave, especialmente el energético, junto con aliados externos.

Cooperación energética y expectativas del viaje

Además de la invitación, Rodríguez destacó que la visita a Estados Unidos ayudará a consolidar una agenda energética y diplomática que ya se empieza a materializar con acciones conjuntas. La reactivación del sector petrolero venezolano, severamente golpeado por décadas de desinversión y sanciones, está ahora bajo discusión con empresas estadounidenses, con el respaldo de la administración de Donald Trump para atraer inversiones extranjeras y modernizar la producción de crudo y gas.

Expertos señalan que la combinación de cooperación bilateral y apertura al mercado internacional podría redefinir las relaciones de Venezuela no solo con Estados Unidos, sino también con otros socios globales interesados en los recursos energéticos del país sudamericano.

Aunque el Departamento de Estado no ha entregado comentarios oficiales sobre la invitación mencionada por Rodríguez, el pronunciamiento de la presidenta interina y los avances en la cooperación política y energética han generado expectativa sobre un posible giro en la agenda exterior de Caracas hacia una mayor interacción directa con Washington.

