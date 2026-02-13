  1. Inicio
Contraloría llama a denunciar irregularidades en Carnaval

La CGR hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la vigilancia y reportar cualquier anomalía que detecten durante las festividades.
Por
Laura Chang
  • 13/02/2026 15:51
La Contraloría también recordó que mantiene habilitada su plataforma digital de participación ciudadana para recibir denuncias.

La Contraloría General de la República (CGR) informó que, con motivo de los Carnavales 2026, su equipo de fiscalización se encuentra desplegado en Las Tablas realizando labores de control y verificación para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la vigilancia y reportar cualquier anomalía que detecten durante las festividades. “Si detectas alguna irregularidad ¡denúnciala!”, destacó la institución.

La Contraloría también recordó que mantiene habilitada su plataforma digital de participación ciudadana para recibir denuncias, reiterando que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, especialmente en eventos que implican movilización de fondos y logística.

“¡Recursos públicos, responsabilidad de todos!” , subrayó la entidad, al tiempo que reforzó la importancia del control ciudadano para prevenir posibles malos manejos durante una de las celebraciones más concurridas del país.

