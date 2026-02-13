Contraloría llama a denunciar irregularidades en Carnaval

La Contraloría General de la República (CGR) informó que, con motivo de los Carnavales 2026, su equipo de fiscalización se encuentra desplegado en Las Tablas realizando labores de control y verificación para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la vigilancia y reportar cualquier anomalía que detecten durante las festividades. “Si detectas alguna irregularidad ¡denúnciala!”, destacó la institución.