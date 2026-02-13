Contraloría llama a denunciar irregularidades en Carnaval

La Contraloría también recordó que mantiene habilitada su plataforma digital de participación ciudadana para recibir denuncias, reiterando que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, especialmente en eventos que implican movilización de fondos y logística.<i><b>'¡Recursos públicos, responsabilidad de todos!'</b></i> , subrayó la entidad, al tiempo que reforzó la importancia del control ciudadano para prevenir posibles malos manejos durante una de las celebraciones más concurridas del país.