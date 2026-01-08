Minsa activa ‘Vanessa’, una plataforma digital para prevenir el dengue en San Miguelito

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha este jueves el plan piloto de la plataforma “Vanessa”, una herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial que busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la prevención del dengue en el distrito de San Miguelito.

La iniciativa, desarrollada por la Región de Salud de San Miguelito, permitirá a la ciudadanía reportar criaderos de mosquitos y casos sospechosos de dengue de forma directa a través de WhatsApp, utilizando el número 6781-7409.

Los reportes incluirán geolocalización, fotografías y texto, lo que facilitará el análisis de la información en tiempo real y una respuesta más rápida por parte de las autoridades sanitarias.

Durante el lanzamiento oficial, el viceministro de Salud Manuel Zambrano explicó que, en su primera fase, “Vanessa” funcionará como un asistente virtual tipo bot, diseñado para simplificar la participación comunitaria en el control del dengue. Detalló que el plan piloto tendrá una duración inicial de seis meses, entre enero y junio de 2026, como parte de un modelo de implementación por fases que permitirá su ajuste y posterior expansión.

Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, Ana Rivieré Cinamond, destacó que el uso de nuevas tecnologías busca involucrar activamente a la comunidad en la identificación temprana de criaderos, permitiendo que los equipos de salud actúen con mayor eficacia en el control de brotes.

La directora de la Región de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella, subrayó que el proyecto se apoya en una articulación integral entre los equipos de Control de Vectores, Saneamiento Ambiental, Epidemiología y Promoción de la Salud, así como en el trabajo conjunto con gobiernos locales, universidades, aliados estratégicos y líderes comunitarios.

El Minsa reiteró el llamado a la población a sumarse a esta iniciativa, promoviendo una cultura de prevención y acción temprana frente al dengue y otras arbovirosis, especialmente en comunidades con mayor riesgo.

En el acto de lanzamiento también participaron la directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, y el epidemiólogo regional Jaime Sevillano, quienes coincidieron en que “Vanessa” representa un paso clave hacia una vigilancia sanitaria más moderna y participativa.