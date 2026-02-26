Mulino apuesta por nuevos proyectos en Chiriquí para dinamizar la inversión

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, una serie de proyectos estratégicos que buscan dinamizar la economía regional y convertir esta zona en un nuevo polo de desarrollo para el país.

Entre las principales iniciativas destacan la construcción del puerto de Barú, la adecuación del área de aduanas en Paso Canoas y el impulso al ferrocarril Chiriquí-Panamá. El mandatario subrayó que estas obras, sumadas a proyectos viales, de alcantarillado y salud, forman parte de una visión integral para fortalecer la infraestructura y atraer inversiones.

Mulino enfatizó que las entidades estatales trabajan en la capacitación de los residentes de Puerto Armuelles, con el objetivo de que puedan aprovechar las oportunidades laborales y comerciales que generarán estas obras, las cuales —aseguró— traerán beneficios tanto para Chiriquí como para el resto del país.

Como muestra del interés internacional, el presidente mencionó la presencia de inversionistas japoneses de primer nivel y empresas de prestigio global interesadas en la región. “No es casualidad, sino el resultado de una gestión enfocada en generar confianza y recuperar la imagen del país”, expresó.

En el plano regional, anunció que en abril sostendrá un encuentro bilateral con el mandatario saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su sucesora, Laura Fernández, con el propósito de impulsar el desarrollo del área fronteriza de Paso Canoas.

Adelantó que el Puesto de Aduana Bilateral, que permanecía en abandono, deberá estar concluido en diciembre próximo.

“Paso Canoas no puede seguir con las enormes filas de camiones. Hay que acelerar la movilidad de carga. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera segura y confiable, para eso es la reunión”, afirmó el gobernante.

Asimismo, informó que en marzo se reunirá con ejecutivos de Royal Caribbean Cruises, interesados en establecer en Barú un sitio para la reparación de sus embarcaciones, lo que abriría nuevas oportunidades en el sector logístico y marítimo.

En materia vial, el Ministerio de Obras Públicas anunció la rehabilitación de la carretera Aeropuerto-Pedregal hasta el Mercado del Marisco, en David; el proyecto Tapahueco en Alto Boquete y Volcán.

Además, se construirá los intercambiadores en la ciudad de David, específicamente en el cruce de la Unachi y la empresa Comasa.

Sobre el ferrocarril Chiriquí-Panamá, Mulino explicó que en mayo estará listo el informe de factibilidad que determinará el avance de esta megaobra.

El mandatario aseguró que el proyecto será gestionado con responsabilidad para evitar que quede inconcluso, como ocurrió con iniciativas en administraciones anteriores.