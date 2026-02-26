Marco Rubio afirma que el enfrentamiento armado en Cuba es un hecho inusual

El secretario de Estado estadounidense,<a href="/tag/-/meta/marco-rubio"> <b>Marco Rubio</b></a>, reconoció recientemente que el <b>enfrentamiento armado en aguas territoriales de <a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba</a></b> —que, según el Ministerio del Interior de ese país, dejó al menos cuatro muertos y seis heridos— es un hecho que 'no ha pasado en Cuba en mucho tiempo'.Rubio, quien afirmó tener conocimiento de lo ocurrido únicamente a través de la versión del régimen cubano, señaló que la <b>administración de <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> está tratando de verificar de manera independiente las circunstancias en las que se produjo el incidente, que involucra a una <b>lancha rápida con matrícula de Florida</b> (Estados Unidos).Un segundo reporte de las autoridades cubanas sostuvo que los diez tripulantes planeaban acciones 'terroristas', ya que presuntamente llevaban consigo <b>armas, cócteles molotov, chalecos antibalas y ropa de camuflaje</b>.'Mientras recabemos más información, estaremos preparados para responder según corresponda', agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, durante una visita oficial a <b>San Cristóbal y Nieves</b> el pasado miércoles.Asimismo, Rubio aseguró que el incidente armado no guarda relación alguna con operaciones del Gobierno estadounidense y subrayó que los tripulantes de la lancha no eran funcionarios de ese país.Por su parte, el representante republicano por el estado de Florida, <b>Carlos Giménez</b>, pidió una <b>investigación inmediata</b> sobre lo que calificó como una 'masacre', según el diario <b>The New York Times</b>. En tanto, el fiscal general del estado de Florida, <b>James Uthmeier</b>, ordenó una investigación sobre el tiroteo y afirmó que el régimen cubano carece de credibilidad. 'Haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas', expresó.<b>Rusia</b>, uno de los principales aliados geopolíticos de <b>Cuba</b>, calificó lo sucedido como una 'provocación agresiva' de Estados Unidos y llamó a evitar acciones que puedan escalar el actual escenario de confrontación entre <b>La Habana y Washington</b>.Cuba atraviesa un contexto complejo desde el llamado <b>Período Especial</b>, cuando, en la década de 1990, la caída de la <b>Unión Soviética</b> y del bloque socialista sumió al país en una de las crisis más profundas de su historia. Varios expertos señalan que las <b>medidas de la administración Trump contra Cuba</b>, como la <b>imposición de aranceles a países que suministren petróleo a la isla</b>, podrían marcar un punto de inflexión para el régimen, en medio de la <b>escasez de combustible y la alta inflación</b> que impacta los precios de los alimentos.