Marco Rubio afirma que el enfrentamiento armado en Cuba es un hecho inusual

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció recientemente que el enfrentamiento armado en aguas territoriales de Cuba —que, según el Ministerio del Interior de ese país, dejó al menos cuatro muertos y seis heridos— es un hecho que “no ha pasado en Cuba en mucho tiempo”.

Rubio, quien afirmó tener conocimiento de lo ocurrido únicamente a través de la versión del régimen cubano, señaló que la administración de Donald Trump está tratando de verificar de manera independiente las circunstancias en las que se produjo el incidente, que involucra a una lancha rápida con matrícula de Florida (Estados Unidos).

Un segundo reporte de las autoridades cubanas sostuvo que los diez tripulantes planeaban acciones “terroristas”, ya que presuntamente llevaban consigo armas, cócteles molotov, chalecos antibalas y ropa de camuflaje.

“Mientras recabemos más información, estaremos preparados para responder según corresponda”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, durante una visita oficial a San Cristóbal y Nieves el pasado miércoles.

Asimismo, Rubio aseguró que el incidente armado no guarda relación alguna con operaciones del Gobierno estadounidense y subrayó que los tripulantes de la lancha no eran funcionarios de ese país.

Por su parte, el representante republicano por el estado de Florida, Carlos Giménez, pidió una investigación inmediata sobre lo que calificó como una “masacre”, según el diario The New York Times.

En tanto, el fiscal general del estado de Florida, James Uthmeier, ordenó una investigación sobre el tiroteo y afirmó que el régimen cubano carece de credibilidad. “Haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”, expresó.

Rusia, uno de los principales aliados geopolíticos de Cuba, calificó lo sucedido como una “provocación agresiva” de Estados Unidos y llamó a evitar acciones que puedan escalar el actual escenario de confrontación entre La Habana y Washington.

Cuba atraviesa un contexto complejo desde el llamado Período Especial, cuando, en la década de 1990, la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista sumió al país en una de las crisis más profundas de su historia.

Varios expertos señalan que las medidas de la administración Trump contra Cuba, como la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a la isla, podrían marcar un punto de inflexión para el régimen, en medio de la escasez de combustible y la alta inflación que impacta los precios de los alimentos.