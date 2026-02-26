Mulino modernizará Paso Canoas para reducir filas y agilizar el comercio con Costa Rica

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que impulsará la modernización del paso fronterizo de Paso Canoas y convocará una reunión binacional con Costa Rica en abril para agilizar el comercio y reducir los cuellos de botella en la frontera.

Mulino afirmó que el actual funcionamiento del cruce fronterizo no responde a la dinámica comercial entre Panamá y Costa Rica, y subrayó la necesidad de eliminar la burocracia que genera largas filas de transporte de carga y retrasos en trámites aduaneros y migratorios.

Modernización y aduana binacional

El mandatario explicó que la meta es establecer un sistema más eficiente y seguro en Paso Canoas, incluyendo la posibilidad de implementar un modelo de aduana binacional, que permita integrar los procesos de ambos países en un solo punto operativo.

También confirmó avances en la rehabilitación del Centro Nacional de Fronteras en la zona, infraestructura considerada clave para mejorar la competitividad logística regional.

Impacto económico

Paso Canoas es uno de los principales puntos de intercambio comercial entre Panamá y Costa Rica. La modernización del cruce fronterizo busca fortalecer el comercio bilateral, dinamizar la economía en Chiriquí y reducir costos logísticos para transportistas y empresas.

La reunión anunciada será determinante para definir medidas concretas que transformen uno de los pasos fronterizos más estratégicos de Centroamérica.