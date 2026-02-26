Rubio destaca progreso sustancial en Venezuela después de la captura de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves 26 de febrero que la situación en Venezuela ha mejorado “sustancialmente” desde la captura de Nicolás Maduro este 3 de enero, aunque planteó que aún queda un largo proceso por delante para que el país pueda alcanzar su potencial democrático y económico.

Durante un discurso ante líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), Rubio afirmó que el panorama actual en Venezuela es “mucho mejor” de lo que era “ocho o nueve semanas atrás”.

Además, el funcionario estadounidense rechazó las predicciones de expertos que anticipaban caos o un colapso tras la captura de Maduro.

“Esto todavía es un proceso de recuperación, y luego se puede mover a ese período de transición a algo”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense y destacó que la tendencia general es positiva siempre que se mantenga el rumbo actual.

Rubio enfatizó que para que Venezuela pueda reconstruir su economía y atraer inversiones, será necesario avanzar hacia la legitimación de su gobierno a través de elecciones libres y democráticas, un paso clave en la transición política del país sudamericano.

El secretario de Estado también defendió las acciones recientes de Washington tras la captura de Maduro, argumentando que se logró evitar la inestabilidad, la migración masiva y el desbordamiento de violencia que muchos analistas temían inicialmente.