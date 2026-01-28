El secretario Marco Rubio confirma diálogo con Venezuela sobre narcotráfico y seguridad regional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó la mañana de este 28 de enero en su comparecencia en el Capitolio que la administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo conversaciones serias con las autoridades venezolanas para avanzar en la lucha contra las organizaciones narcotraficantes que operan en ese país y que afectan la seguridad regional y hemisférica.

De acuerdo con el periodista David Alandete del diario ABC de España Rubio compareció este miércoles en el Capitolio “para poner por primera vez en palabras la arquitectura que Estados Unidos dice estar construyendo para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro” este 3 de enero.

Rubio fue encargado por Trump para que coordine con Delcy Rodríguez la administración de Venezuela, especialmente para eliminar la influencia del narcotráfico y de países como Irán en el país.

También el secretario de Estado coordina con Rodríguez la excarcelación de los más de mil presos políticos.

El funcionario estadounidense explicó que, por primera vez en 20 años, Washington y Caracas mantienen un diálogo enfocado en buscar mecanismos efectivos para reducir y eliminar la presencia e influencia de actores externos como Irán, China y Rusia dentro del territorio venezolano y sus estructuras de poder.

Aunque no detalló las conversaciones, subrayó que este enfoque forma parte de un esfuerzo más amplio de seguridad y cooperación bilateral.

“El narcotráfico es una amenaza que no respeta fronteras y que impacta directamente la seguridad de nuestros países. Estamos comprometidos en perseguir a las organizaciones narcotraficantes y en asegurar que Venezuela no sea un centro de operaciones para estas redes”, señaló Rubio.

Además, destacó que existen sectores dentro de Venezuela que han visto con “buenos ojos” el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en múltiples frentes.

Rubio ha sido enfático en su postura de que actores externos como Irán y grupos afines representan una amenaza regional si mantienen vínculos estrechos con Venezuela, y ha instado a que se elimine cualquier apoyo que fortalezca dichas influencias.