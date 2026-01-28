Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu confirma regiones donde se recibirá este 29 de enero

Entre los centros de pago del jueves 29 de enero se encuentran:<b>AGENCIA REGONAL DE AGUADULCE</b>-<i>Colegio Mariano Prado Araúz</i><i>-CEBG España</i><i>-Casa del Pueblo El Cortezo</i><i>-Casa del Pueblo Las Huacas</i><i>-Casa del Pueblo Guzmán</i><i>-Casa del Pueblo El Caño</i><i>-Casa del Pueblo Villarreal</i><i>-CEBG Roberto F. Chiari</i><i>-CEBG Abelardo Herrera</i><i>DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ</i><i>-Oficina del Ifarhu</i><i>-CEBG José De Los Reyes Vásquez</i><i>-CEBG Modesto Morán</i><i>-CEBG Tambo</i><i>-CEBG Boca de Tulú</i><i>-CEBG Tulú</i><i>-CEBG Lourdes</i><i>-CEBG Quebrada Grande</i><i>-CEBG Renacimiento De U</i><i>-CEBG Río Indio Arriba</i><i>-CEBG Pablo Alzamora</i><i>-CEBG Pozo Azul</i><i>-CEBG Asunción Chirú</i><i>-CEBG Mercedes Bustamante</i><i>-CEBG Las Marías</i><i>-CEBG Las Palmas</i><i>-CEBG San Cristóbal</i><i>-CEBG El Jobo</i><i>-CEBG Boca de Uracillo</i><i>-CEBG Altos del Coco</i><i>-CEBG Santa Ana</i><i><b>DIRECCIÓN COMARCAL EMBERÁ - OFICINA DE ENLACE SAMBÚ CÉMACO</b></i><i><b>-Escuela Vista Alegre</b></i><i><b>-Escuela El Salto de Chucunaque</b></i><i><b>-Escuela Lajas Blancas</b></i><i><b>-Escuela Alto Playón</b></i><i><b>-Escuela Los Mogotes</b></i>Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la <u><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>