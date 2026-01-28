  1. Inicio
Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu confirma regiones donde se recibirá este 29 de enero

Por
Emiliana Tuñón
  • 28/01/2026 12:35
El Ifarhu continuará este jueves 29 de enero con el tercer pago del PASE-U 2025 en tres regiones del país.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este jueves 29 de enero continuará el desembolso correspondiente al tercer pago del programa PASE-U 2025 en las regionales de Coclé, Aguadulce y la Comarca Emberá Wounán.

La entidad detalló que los pagos se estarán realizando en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que recomendó a los acudientes y beneficiarios acudir con tiempo y portar la documentación requerida.

Para retirar el beneficio, los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de su cédula física vigente y en buen estado. En el caso de los menores de edad, será obligatorio presentar la cédula del acudiente registrado, la cual será verificada junto con la del estudiante.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley: 3.0 en el nivel primario y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en los niveles de premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

Asimismo, la institución indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona mediante una nota de autorización. En ese caso, será necesario presentar copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este jueves 29 de enero

Entre los centros de pago del jueves 29 de enero se encuentran:

AGENCIA REGONAL DE AGUADULCE

-Colegio Mariano Prado Araúz

-CEBG España

-Casa del Pueblo El Cortezo

-Casa del Pueblo Las Huacas

-Casa del Pueblo Guzmán

-Casa del Pueblo El Caño

-Casa del Pueblo Villarreal

-CEBG Roberto F. Chiari

-CEBG Abelardo Herrera

DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ

-Oficina del Ifarhu

-CEBG José De Los Reyes Vásquez

-CEBG Modesto Morán

-CEBG Tambo

-CEBG Boca de Tulú

-CEBG Tulú

-CEBG Lourdes

-CEBG Quebrada Grande

-CEBG Renacimiento De U

-CEBG Río Indio Arriba

-CEBG Pablo Alzamora

-CEBG Pozo Azul

-CEBG Asunción Chirú

-CEBG Mercedes Bustamante

-CEBG Las Marías

-CEBG Las Palmas

-CEBG San Cristóbal

-CEBG El Jobo

-CEBG Boca de Uracillo

-CEBG Altos del Coco

-CEBG Santa Ana

DIRECCIÓN COMARCAL EMBERÁ - OFICINA DE ENLACE SAMBÚ CÉMACO

-Escuela Vista Alegre

-Escuela El Salto de Chucunaque

-Escuela Lajas Blancas

-Escuela Alto Playón

-Escuela Los Mogotes

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

