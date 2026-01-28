Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu confirma regiones donde se recibirá este 29 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este jueves 29 de enero continuará el desembolso correspondiente al tercer pago del programa PASE-U 2025 en las regionales de Coclé, Aguadulce y la Comarca Emberá Wounán.

La entidad detalló que los pagos se estarán realizando en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que recomendó a los acudientes y beneficiarios acudir con tiempo y portar la documentación requerida.

Para retirar el beneficio, los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de su cédula física vigente y en buen estado. En el caso de los menores de edad, será obligatorio presentar la cédula del acudiente registrado, la cual será verificada junto con la del estudiante.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley: 3.0 en el nivel primario y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en los niveles de premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

Asimismo, la institución indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona mediante una nota de autorización. En ese caso, será necesario presentar copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.