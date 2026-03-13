Expertos analizan el futuro de la energía en Panamá, en la coyuntura de la crisis en el Medio Oriente

Los desafíos y el futuro de la Energía en Panamá en medio del incremento en el costo de los combustibles, por la guerra en el Medio Oriente y el cierre en el estrecho de Ormuz, centraron el Foro 'Energía en Panamá: decisiones, desafíos y el futuro regional', celebrado este viernes 13 de marzo, en la ciudad capital.En la apertura del evento, <b>Lisnely Valdés, directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía, presentó una actualización del sector y los avances del Plan Nacional Energético (PEN).</b><b>Rosilena Lindo Riggs, asesora Global en Energía y Clima para gobiernos, organizaciones internacionales y sector privado y exsecretaria de Energía en Panamá, por su parte, ofreció un panorama global de los sistemas energéticos.</b><b>En el panel 'Biocombustibles y energías limpias' participaron: Cristina Thayer, directora de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar en Panamá (Azucalpa); Nanik Singh, asesor senior de la Cámara Panameña de Energía Solar; y Harold Hernández, director de Operaciones Renovables de InterEnergy.</b>