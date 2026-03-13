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Economía

Expertos analizan el futuro de la energía en Panamá, en la coyuntura de la crisis en el Medio Oriente

Lisnely Valdés, directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía.
Lisnely Valdés, directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Rosilena Lindo Riggs, asesora Global en Energía y Clima para gobiernos, organizaciones internacionales y sector privado y exsecretaria de Energía en Panamá.
Rosilena Lindo Riggs, asesora Global en Energía y Clima para gobiernos, organizaciones internacionales y sector privado y exsecretaria de Energía en Panamá. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
El foro congregó a empresarios y directivos del sector, docentes y estudiantes universitarios.
El foro congregó a empresarios y directivos del sector, docentes y estudiantes universitarios. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Representantes de la empresa privada durante el foro.
Representantes de la empresa privada durante el foro. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Universitarios en carreras afines al sector eléctrico se actualizaron en torno a los avances y retos del sector.
Universitarios en carreras afines al sector eléctrico se actualizaron en torno a los avances y retos del sector. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Representantes de la ISAE Universidad durante la apertura del foro.
Representantes de la ISAE Universidad durante la apertura del foro. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Estudiantes universitarios durante el foro.
Estudiantes universitarios durante el foro. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
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Mirta Rodríguez P.
  • 14/03/2026 00:05

Los desafíos y el futuro de la Energía en Panamá en medio del incremento en el costo de los combustibles, por la guerra en el Medio Oriente y el cierre en el estrecho de Ormuz, centraron el Foro “Energía en Panamá: decisiones, desafíos y el futuro regional”, celebrado este viernes 13 de marzo, en la ciudad capital.

En la apertura del evento, Lisnely Valdés, directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía, presentó una actualización del sector y los avances del Plan Nacional Energético (PEN).

Rosilena Lindo Riggs, asesora Global en Energía y Clima para gobiernos, organizaciones internacionales y sector privado y exsecretaria de Energía en Panamá, por su parte, ofreció un panorama global de los sistemas energéticos.

En el panel “Biocombustibles y energías limpias” participaron: Cristina Thayer, directora de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar en Panamá (Azucalpa); Nanik Singh, asesor senior de la Cámara Panameña de Energía Solar; y Harold Hernández, director de Operaciones Renovables de InterEnergy.

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