Expertos analizan el futuro de la energía en Panamá, en la coyuntura de la crisis en el Medio Oriente

Los desafíos y el futuro de la Energía en Panamá en medio del incremento en el costo de los combustibles, por la guerra en el Medio Oriente y el cierre en el estrecho de Ormuz, centraron el Foro “Energía en Panamá: decisiones, desafíos y el futuro regional”, celebrado este viernes 13 de marzo, en la ciudad capital.

En la apertura del evento, Lisnely Valdés, directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía, presentó una actualización del sector y los avances del Plan Nacional Energético (PEN).

Rosilena Lindo Riggs, asesora Global en Energía y Clima para gobiernos, organizaciones internacionales y sector privado y exsecretaria de Energía en Panamá, por su parte, ofreció un panorama global de los sistemas energéticos.

En el panel “Biocombustibles y energías limpias” participaron: Cristina Thayer, directora de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar en Panamá (Azucalpa); Nanik Singh, asesor senior de la Cámara Panameña de Energía Solar; y Harold Hernández, director de Operaciones Renovables de InterEnergy.