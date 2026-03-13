Canciller de Ucrania: ‘Parece que Putin tiene miedo de Estados Unidos y de Trump’

Durante la inauguración de la embajada, una promesa que había anunciado el presidente de la República, José Raúl Mulino, meses atrás, <b>La Decana </b>tuvo la oportunidad de conversar directamente con el ministro ucraniano sobre distintos temas, como los acuerdos con Panamá y el conflicto con Rusia.'Queremos convertir en concretos proyectos el nivel político de cooperación que tenemos con Panamá. Por eso hemos firmado un documento, un roadmap (hoja de ruta) para nuestras relaciones hasta el año 2029', explicó el ministro Sybiha al preguntarle sobre los acuerdos firmados. El diplomático expresó que Ucrania 'mantiene la línea' refiriéndose al conflicto bélico con Rusia y al duro invierno con -15° C que enfrentaron los soldados durante los últimos meses. Resaltó el rol que puede jugar Panamá en el escenario internacional.'Es muy importante, por eso estoy aquí. Cada país es importante para acercar la paz. Ahora tenemos la oportunidad de mobilizar a todos los países del mundo para forzar a Rusia a detener esta guerra. El apoyo de países como Panamá es muy importante para nosotros. Panamá hoy es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La posición del líder de Panamá también influye en las posturas de otros países latinoamericanos. Es muy importante para nosotros. Por eso, en nombre del presidente Zelensky, estoy aquí para expresar personalmente mi gratitud al pueblo panameño', declaró el ministro ucraniano.También envió un mensaje a la diáspora ucraniana, unas 8 millones de personas que han migrado alrededor del mundo desde el inicio de la guerra e hizo un llamado a la humanidad para lograr el retorno de miles de niños ucranianos.'Es importante unirnos, mantener esta unión y ese sentido de ser ucranianos. Para los ucranianos, la cultura también es un elemento de seguridad y sostenibilidad de nuestro país. Cuando llegan a los territorios ocupados, destruyen nuestras bibliotecas, cambian los programas de estudios para los niños, para destruir nuestra identidad', lamentó el diplomático. 'Se llevaron a más de 20.000 niños, separando sus familias, cambiando su identidad. A algunos niños los obligaron a luchar contra su país, Ucrania. Cambiaron sus nombres. Es un crimen internacional. Y estoy muy contento de que hoy Panamá nos ha confirmado su participación en la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos', acotó a este diario.No se tienen cifras oficiales de parte de Rusia, pero de acuerdo al Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), 1.2 millones de soldados rusos han sido dados de baja durante el conflicto, entre ellos 325,000 muertos, mientras que Ucrania ha sufrido unas 600,000 bajas militares, con alrededor de 140,000 muertos. Además se estima que unos 15 mil civiles han perdido la vida, de los cuáles más de 700 eran niños y niñas, según cifras de Naciones Unidas.El canciller ucraniano agregó que su país ha presentado varias propuestas para intentar poner fin a la guerra y adelantó que se espera una ronda de reuniones trilaterales con la participación de Estados Unidos.'Hay que terminar esta locura. No es solamente sobre la guerra, es sobre los valores de la humanidad, sobre el derecho internacional y la Carta de la ONU', destacó el ministro. 'Es muy importante la participación de Estados Unidos y del presidente Trump. Parece que Putin tiene miedo de Estados Unidos y de Trump', concluyó.El rol de Estados Unidos en el conflicto podría ser determinante. El presidente estadounidense dejó de enviar armas a Ucrania poco tiempo después de asumir su cargo, lo que ocasionó que países europeos aumentaran 67% su ayuda militar al país, de acuerdo al Instituto Kiel, para compensar. Trump podría ser un mediador clave, aunque el panorama geopolítico se complica al incluir como factor la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán y el efecto en el precio del petróleo. Precisamente esta semana Trump mantuvo una conversación con el presidente ruso Vladimir Putin y días después se anunció el levantamiento de sanciones a petroleros rusos. Sobre Ucrania, Trump ha manifestado que espera un cese rápido a las hostilidades y una solución a largo plazo, pero no está claro cómo se vería esto en la práctica.