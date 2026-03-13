Canciller de Ucrania: ‘Parece que Putin tiene miedo de Estados Unidos y de Trump’

En medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, Panamá extiende su brazo diplomático y estrecha relaciones con Ucrania. La visión de Panamá va más allá del conflicto bélico, la expectativa es que la amistad en tiempos de guerra se traduzca en una exitosa relación comercial en tiempos de paz con uno de los principales productores agrícolas y desarrolladores de tecnología a nivel mundial. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, firmó este viernes 13 de marzo 2 acuerdos de cooperación bilateral con su contraparte panameña, el canciller Javier Martínez-Acha. Luego de la firma de los acuerdos, que establecen una hoja de ruta para la cooperación entre ambas naciones hasta el año 2029, el diplomático ucraniano se trasladó junto con el canciller panameño para la inauguración de la embajada de Ucrania en Panamá. “No es simplemente la apertura de una misión diplomática. Es una señal de confianza, de visión y de amistad entre dos naciones que aún separadas por océanos comparten valores fundamentales. La libertad, la dignidad y la determinación de defender su destino”, destacó Martínez-Acha durante el evento. “Sabemos, querido amigo, que Ucrania vive uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente. Y precisamente por eso, el hecho de que Ucrania haya decidido fortalecer su presencia diplomática en Panamá, adquiere una dimensión aún más profunda. En medio de la adversidad, Ucrania no se repliega, se abre al mundo. Construye alianzas y extiende puentes hacia nuevas regiones, entre ellas América Latina y particularmente mi país”, enfatizó. El canciller panameño ofreció un discurso de solidaridad con el pueblo ucraniano, recordando la lucha histórica que Panamá ha tenido por la soberanía territorial. “Quizás por eso existe entre Panamá y Ucrania una afinidad especial. Ambos pueblos han aprendido que la libertad no siempre se hereda. Muchas veces se conquista con paciencia, con sacrificio y con una fe inquebrantable en el futuro”, acotó. La guerra entre Ucrania y Rusia inició en febrero de 2022, asestando un duro golpe a la economía del país europeo. Entre 2022 y 2023, las exportaciones cayeron más de 20%, repuntando 15% en 2024 de acuerdo al Laboratorio de Complejidad Económica (OEC) por sus siglas en inglés. Sus principales productos de exportación son el maiz, aceite de semillas y trigo. Los ataques rusos, bombardeos y la utilización de minas terrestres dificultan el trabajo agrícola aún en los territorios que han logrado recuperar durante el conflicto. A pesar de eso, sus exportaciones suman 45.4 miles de millones de dólares y son el mayor exportador mundial de aceites de semillas. Además, ocupan la posición 39 en el índice de la OEC de Tecnología y el puesto 28 de 172 países específicamente en el desarrollo de software. El canciller panameño compartió con La Estrella de Panamá que Panamá tiene mucho de que beneficiarse de la relación económica con Ucrania, y que la base que se fortalece ahora se traducirá en mayores beneficios para ambos países cuando llegue la paz.

Visión de Ucrania

Durante la inauguración de la embajada, una promesa que había anunciado el presidente de la República, José Raúl Mulino, meses atrás, La Decana tuvo la oportunidad de conversar directamente con el ministro ucraniano sobre distintos temas, como los acuerdos con Panamá y el conflicto con Rusia. ”Queremos convertir en concretos proyectos el nivel político de cooperación que tenemos con Panamá. Por eso hemos firmado un documento, un roadmap (hoja de ruta) para nuestras relaciones hasta el año 2029”, explicó el ministro Sybiha al preguntarle sobre los acuerdos firmados. El diplomático expresó que Ucrania “mantiene la línea” refiriéndose al conflicto bélico con Rusia y al duro invierno con -15° C que enfrentaron los soldados durante los últimos meses. Resaltó el rol que puede jugar Panamá en el escenario internacional. “Es muy importante, por eso estoy aquí. Cada país es importante para acercar la paz. Ahora tenemos la oportunidad de mobilizar a todos los países del mundo para forzar a Rusia a detener esta guerra. El apoyo de países como Panamá es muy importante para nosotros. Panamá hoy es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La posición del líder de Panamá también influye en las posturas de otros países latinoamericanos. Es muy importante para nosotros. Por eso, en nombre del presidente Zelensky, estoy aquí para expresar personalmente mi gratitud al pueblo panameño”, declaró el ministro ucraniano. También envió un mensaje a la diáspora ucraniana, unas 8 millones de personas que han migrado alrededor del mundo desde el inicio de la guerra e hizo un llamado a la humanidad para lograr el retorno de miles de niños ucranianos. “Es importante unirnos, mantener esta unión y ese sentido de ser ucranianos. Para los ucranianos, la cultura también es un elemento de seguridad y sostenibilidad de nuestro país. Cuando llegan a los territorios ocupados, destruyen nuestras bibliotecas, cambian los programas de estudios para los niños, para destruir nuestra identidad”, lamentó el diplomático. “Se llevaron a más de 20.000 niños, separando sus familias, cambiando su identidad. A algunos niños los obligaron a luchar contra su país, Ucrania. Cambiaron sus nombres. Es un crimen internacional. Y estoy muy contento de que hoy Panamá nos ha confirmado su participación en la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos”, acotó a este diario. No se tienen cifras oficiales de parte de Rusia, pero de acuerdo al Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), 1.2 millones de soldados rusos han sido dados de baja durante el conflicto, entre ellos 325,000 muertos, mientras que Ucrania ha sufrido unas 600,000 bajas militares, con alrededor de 140,000 muertos. Además se estima que unos 15 mil civiles han perdido la vida, de los cuáles más de 700 eran niños y niñas, según cifras de Naciones Unidas. El canciller ucraniano agregó que su país ha presentado varias propuestas para intentar poner fin a la guerra y adelantó que se espera una ronda de reuniones trilaterales con la participación de Estados Unidos. “Hay que terminar esta locura. No es solamente sobre la guerra, es sobre los valores de la humanidad, sobre el derecho internacional y la Carta de la ONU”, destacó el ministro. “Es muy importante la participación de Estados Unidos y del presidente Trump. Parece que Putin tiene miedo de Estados Unidos y de Trump”, concluyó. El rol de Estados Unidos en el conflicto podría ser determinante. El presidente estadounidense dejó de enviar armas a Ucrania poco tiempo después de asumir su cargo, lo que ocasionó que países europeos aumentaran 67% su ayuda militar al país, de acuerdo al Instituto Kiel, para compensar. Trump podría ser un mediador clave, aunque el panorama geopolítico se complica al incluir como factor la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán y el efecto en el precio del petróleo. Precisamente esta semana Trump mantuvo una conversación con el presidente ruso Vladimir Putin y días después se anunció el levantamiento de sanciones a petroleros rusos. Sobre Ucrania, Trump ha manifestado que espera un cese rápido a las hostilidades y una solución a largo plazo, pero no está claro cómo se vería esto en la práctica.

Andrii Sybiha Panamá hoy es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La posición del líder de Panamá también influye en las posturas de otros países latinoamericanos. Es muy importante para nosotros,”

El hecho de que Ucrania haya decidido fortalecer su presencia diplomática en Panamá, adquiere una dimensión aún más profunda. En medio de la adversidad, Ucrania no se repliega, se abre al mundo. Construye alianzas y extiende puentes hacia nuevas regiones, entre ellas América Latina y particularmente mi país,”

Javier Martínez-Acha