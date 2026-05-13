Huijsen, Bellingham y Rüdiger podrían jugar ante el Real Oviedo

Dean Huijsen, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger, jugadores del Real Madrid, se entrenaron junto al resto del grupo y podrían estar disponibles para el choque que disputará su equipo este jueves frente al Oviedo en el estadio Santiago Bernabéu para cerrar la 36ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Los tres volvieron a ponerse a las órdenes de Álvaro Arbeloa, aunque Huijsen, que acaba de superar un proceso gripal, será duda para ocupar un hueco en la lista de convocados. En su primer día de la semana sobre el césped, sólo pudo completar una parte de la sesión de trabajo junto al resto de sus compañeros.

La presencia de Bellingham y de Rüdiger no es dudosa. Ambos regresaron a la dinámica normal de trabajo tras sus jornadas en el interior de las instalaciones de Valdebebas para gestionar sus cargas.

El uruguayo Fede Valverde, diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico tras su incidente con Aurélien Tchouaméni, trabajó en el gimnasio y todavía será baja después de perderse el choque ante el Barcelona, en el que el conjunto azulgrana se proclamó campeón de Liga.

Dani Carvajal y Kylian Mbappé completaron su segunda jornada de entrenamientos junto al resto del equipo y también podrían salir de inicio frente al Oviedo (Grupo Pachuca), mientras que Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Arda Güler, lesionados, continuaron con sus trabajos de recuperación.