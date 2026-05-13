Caso Lili Pink: juez decidirá si envía a prisión a capturado por presunto lavado de activos y contrabando

Frente al escándalo, la empresa emitió un comunicado aclarando que actualmente <b>no mantiene ninguna relación con Walter Martínez Martínez</b>.Según explicó la compañía, <b>el vínculo comercial terminó en 2021 y únicamente correspondía a una relación de cliente y proveedor</b> dentro de la cadena de suministro.'La compañía no mantiene relación comercial, contractual, laboral ni societaria con el señor <b>Walter Martínez</b> desde el año 2021', señaló la marca en el pronunciamiento citado por <b>City TV</b>.