Caso Lili Pink: juez decidirá si envía a prisión a capturado por presunto lavado de activos y contrabando

El proceso judicial por el presunto movimiento de dinero ilegal relacionado con la marca Lili Pink comienza a tomar fuerza. Según informó City TV, en las próximas horas un juez de control de garantías definirá si impone medida de aseguramiento contra Walter Martínez Martínez, uno de los primeros capturados dentro de esta investigación. Las autoridades buscan establecer la presunta participación del procesado en delitos que afectarían el orden económico y social del país.

Investigan lavado de activos y contrabando

De acuerdo con declaraciones entregadas por el abogado Alejandro Benavides y citadas por City TV, el caso gira en torno a posibles conductas relacionadas con lavado de activos, contrabando y concierto para delinquir. El jurista explicó que la Fiscalía analiza la responsabilidad individual de Martínez dentro de una estructura que estaría vinculada con movimientos financieros irregulares. Mientras avanzan las audiencias preliminares, ya fue legalizada la captura y ahora el despacho judicial deberá determinar si el implicado continuará el proceso privado de la libertad.

Lili Pink se desmarca del investigado

Frente al escándalo, la empresa emitió un comunicado aclarando que actualmente no mantiene ninguna relación con Walter Martínez Martínez. Según explicó la compañía, el vínculo comercial terminó en 2021 y únicamente correspondía a una relación de cliente y proveedor dentro de la cadena de suministro. “La compañía no mantiene relación comercial, contractual, laboral ni societaria con el señor Walter Martínez desde el año 2021”, señaló la marca en el pronunciamiento citado por City TV.

Tiendas siguen operando