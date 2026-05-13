Asep endurece controles contra piratería en dispositivos IPTV

La <b>Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep)</b> endureció la vigilancia sobre la comercialización de dispositivos receptores <b>IPTV</b> en el territorio nacional. Mediante la <b>Resolución AN No. 21605-RTV del 30 de abril de 2026</b>, la entidad actualizó la normativa vigente desde 2011 para frenar el acceso no autorizado a contenidos televisivos.La nueva disposición prohíbe a los agentes económicos vender equipos como <b>TV Box, Android TV Box </b>o<b> TV Stick</b> que incluyan aplicaciones preinstaladas para visualizar canales sin el permiso de los titulares de los derechos. Según la entidad, los comercios deben limitar su soporte técnico exclusivamente a plataformas que cuenten con licencias oficiales para operar en Panamá.El regulador otorgó facultades directas a los concesionarios del <b>Servicio de Televisión Pagada No. 904</b>. Estas empresas podrán deshabilitar o eliminar de forma remota aplicaciones que vulneren la propiedad intelectual en los equipos de su propiedad.Las medidas responden a denuncias presentadas por concesionarios sobre agentes económicos y particulares que lucran con el acceso ilegal a catálogos de contenido. La Asep advirtió que las infracciones derivarán en sanciones administrativas, multas de la <b>Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> y posibles responsabilidades penales.