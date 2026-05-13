Asep endurece controles contra piratería en dispositivos IPTV

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) endureció la vigilancia sobre la comercialización de dispositivos receptores IPTV en el territorio nacional. Mediante la Resolución AN No. 21605-RTV del 30 de abril de 2026, la entidad actualizó la normativa vigente desde 2011 para frenar el acceso no autorizado a contenidos televisivos.

La nueva disposición prohíbe a los agentes económicos vender equipos como TV Box, Android TV Box o TV Stick que incluyan aplicaciones preinstaladas para visualizar canales sin el permiso de los titulares de los derechos. Según la entidad, los comercios deben limitar su soporte técnico exclusivamente a plataformas que cuenten con licencias oficiales para operar en Panamá.

El regulador otorgó facultades directas a los concesionarios del Servicio de Televisión Pagada No. 904. Estas empresas podrán deshabilitar o eliminar de forma remota aplicaciones que vulneren la propiedad intelectual en los equipos de su propiedad.

Las medidas responden a denuncias presentadas por concesionarios sobre agentes económicos y particulares que lucran con el acceso ilegal a catálogos de contenido. La Asep advirtió que las infracciones derivarán en sanciones administrativas, multas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y posibles responsabilidades penales.