Panamá se suma al Concurso Centroamericano de Cómic con convocatoria para nuevos talentos

La <b><a href="/tag/-/meta/alianza-francesa-de-panama">Alianza Francesa de Panamá</a></b> se unió a la convocatoria regional lanzada junto a otras <b>Alianzas Francesas de Centroamérica</b> con motivo de la sexta edición del <b>Concurso Centroamericano de Cómic</b>, una iniciativa que busca celebrar la creatividad, la ilustración y las nuevas narrativas gráficas de la región.El lema de este año es <b>'Mañana Todo Es Posible'</b> y busca propuestas artísticas que, en un mundo lleno de incertidumbre, exploren escenarios en los que la tecnología, la naturaleza y las relaciones humanas hayan evolucionado hasta conducir a utopías esperanzadoras o, por el contrario, a realidades distópicas.De esta manera, el concurso pretende servir como un incentivo para que los artistas utilicen la ficción o sus propias experiencias para reinventar el mañana a través del arte del cómic.La convocatoria —abierta hasta el próximo 28 de junio— representa una oportunidad para que jóvenes artistas y creadores panameños dedicados al <b>cómic</b> puedan compartir su universo creativo, desarrollar su talento y dar vida a los escenarios que los inspiran.Los interesados pueden inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección <b>cultura@afpanama.org</b> o escribiendo al número <b>6949-0199</b>, donde recibirán información detallada sobre el concurso artístico.El jurado seleccionará las diez propuestas finalistas, las cuales formarán parte de una exposición dedicada al <b>cómic centroamericano</b> durante la <b>Feria Internacional del Libro 2026</b> en <b>San José (Costa Rica)</b>.Además, los finalistas tendrán la oportunidad de participar en un taller virtual de profesionalización impartido por el agente literario francés <b>Nicolás Grivel</b>.Asimismo, los tres primeros lugares recibirán premios económicos. El ganador del primer lugar obtendrá<b> $1,000</b>, además de acompañamiento profesional personalizado y la cobertura de los gastos de viaje para asistir a la premiación e inauguración de la exposición.El segundo lugar recibirá <b>$500</b>, mientras que el tercer puesto obtendrá un premio de <b>$200</b>.