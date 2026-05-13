Panamá se suma al Concurso Centroamericano de Cómic con convocatoria para nuevos talentos

La Alianza Francesa de Panamá se unió a la convocatoria regional lanzada junto a otras Alianzas Francesas de Centroamérica con motivo de la sexta edición del Concurso Centroamericano de Cómic, una iniciativa que busca celebrar la creatividad, la ilustración y las nuevas narrativas gráficas de la región.

El lema de este año es “Mañana Todo Es Posible” y busca propuestas artísticas que, en un mundo lleno de incertidumbre, exploren escenarios en los que la tecnología, la naturaleza y las relaciones humanas hayan evolucionado hasta conducir a utopías esperanzadoras o, por el contrario, a realidades distópicas.

De esta manera, el concurso pretende servir como un incentivo para que los artistas utilicen la ficción o sus propias experiencias para reinventar el mañana a través del arte del cómic.

La convocatoria —abierta hasta el próximo 28 de junio— representa una oportunidad para que jóvenes artistas y creadores panameños dedicados al cómic puedan compartir su universo creativo, desarrollar su talento y dar vida a los escenarios que los inspiran.

Los interesados pueden inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección cultura@afpanama.org o escribiendo al número 6949-0199, donde recibirán información detallada sobre el concurso artístico.

El jurado seleccionará las diez propuestas finalistas, las cuales formarán parte de una exposición dedicada al cómic centroamericano durante la Feria Internacional del Libro 2026 en San José (Costa Rica).

Además, los finalistas tendrán la oportunidad de participar en un taller virtual de profesionalización impartido por el agente literario francés Nicolás Grivel.

Asimismo, los tres primeros lugares recibirán premios económicos. El ganador del primer lugar obtendrá $1,000, además de acompañamiento profesional personalizado y la cobertura de los gastos de viaje para asistir a la premiación e inauguración de la exposición.

El segundo lugar recibirá $500, mientras que el tercer puesto obtendrá un premio de $200.