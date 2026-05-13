Defensa del contralor Anel Flores niega irrupción en el Ministerio Público

El contralor general de la República, Anel Flores, no se presentó la mañana este miércoles 13 de mayo a dar declaraciones sobre la investigación penal en su contra por presuntamente irrumpir en el Ministerio Público y retirar a auditores de la Contraloría que se encontraban reunidos con fiscales.

En su lugar, envió a su equipo legal, Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan, a dar declaraciones en un conferencia de prensa.

La Estrella de Panamá conoció que el contralor no asistió a la conferencia de prensa debido a que era un tema personal y este es un horario laboral.

Kuan negó que se diera una “irrupción” en la Fiscalía Anticorrupción y afirmó que el contralor llegó pasando los controles de seguridad y que sus acciones fueron una respuesta a que las auditoras le informaron que se sentían que ellas estaban siendo cuestionadas como responsables en el caso en cuestión, una investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

La Procuraduría señaló en un comunicado oficial que la investigación contra Flores surge tras una denuncia presentada por una fiscal superior anticorrupción, la cual alertó sobre la irrupción de funcionarios de la contraloría en medio de una entrevista a auditores.

Según la información, estos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse.