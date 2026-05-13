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Defensa del contralor Anel Flores niega irrupción en el Ministerio Público

La investigación continúa con entrevistas e informes, mientras el equipo legal afirma que buscará demostrar que no hubo delito y que el caso debe cerrarse.
La investigación continúa con entrevistas e informes, mientras el equipo legal afirma que buscará demostrar que no hubo delito y que el caso debe cerrarse. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 13/05/2026 12:31
Kuan negó que se diera una ‘irrupción’ en la Fiscalía Anticorrupción y afirmó que el contralor llegó pasando los controles de seguridad.

El contralor general de la República, Anel Flores, no se presentó la mañana este miércoles 13 de mayo a dar declaraciones sobre la investigación penal en su contra por presuntamente irrumpir en el Ministerio Público y retirar a auditores de la Contraloría que se encontraban reunidos con fiscales.

En su lugar, envió a su equipo legal, Carlos Herrera y Juan Antonio Kuan, a dar declaraciones en un conferencia de prensa.

La Estrella de Panamá conoció que el contralor no asistió a la conferencia de prensa debido a que era un tema personal y este es un horario laboral.

Kuan negó que se diera una “irrupción” en la Fiscalía Anticorrupción y afirmó que el contralor llegó pasando los controles de seguridad y que sus acciones fueron una respuesta a que las auditoras le informaron que se sentían que ellas estaban siendo cuestionadas como responsables en el caso en cuestión, una investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

La Procuraduría señaló en un comunicado oficial que la investigación contra Flores surge tras una denuncia presentada por una fiscal superior anticorrupción, la cual alertó sobre la irrupción de funcionarios de la contraloría en medio de una entrevista a auditores.

Según la información, estos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse.

Los abogados señalaron que, a raíz de los hechos de este 9 de abril, se abrió una investigación penal que, por la naturaleza del cargo del contralor, fue asumida por la Procuraduría General de la Nación.

Explicaron que cualquier eventual juzgamiento corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, Kuan señaló que desde el inicio del proceso se realizaron entrevistas, informes y una diligencia de extracción de videos y fijación de imágenes, en la que aseguran que Flores no fue notificado oportunamente. Durante esa diligencia se convocó a un defensor público.

Posteriormente, se celebró una audiencia de control posterior el pasado 8 de mayo para legalizar la diligencia, como establece la ley.

Esta audiencia fue solicitada por el propio Ministerio Público al incautar imágenes obtenidas durante el inicidente ocurrido entre los auditores y fiscales involucrados en la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con información conocida, las imágenes forman parte de los elementos que el Ministerio Público busca incorporar a la investigación penal abierta tras el incidente.

Por su parte, Kuan afirmó que, aunque se dejó constancia de presuntas violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, la diligencia fue legalizada.

La Procuraduría informó tras la audiencia que esta investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la interrupción del procedimiento y determinar posibles responsabilidades del incidente del pasado 9 de abril.

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De acuerdo con la defensa del contralor, las grabaciones muestran al equipo de la Contraloría llegando a las instalaciones del Ministerio Público, accediendo por los elevadores, esperando en el pasillo para ser atendidos, ingresando al despacho correspondiente y retirándose posteriormente.

“Esto confirma que no hubo ningún tipo de irrupción ni ingreso sin autorización”, reiteró Kuan a los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa.

Indicaron además que la investigación se mantiene en etapa preliminar y que, hasta el momento, no existe imputación formal contra el contralor. Aseguraron que continuarán ejerciendo su defensa y presentando elementos para aclarar los hechos.

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