Mitradel anuncia nuevas vacantes de empleo en Panamá: conoce cómo aplicar

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció nuevas oportunidades laborales disponibles a través del portal oficial de empleos de Panamá, dirigido a personas con experiencia técnica, estudios universitarios y manejo de herramientas digitales.

Entre las vacantes destacadas aparecen plazas para creadores de contenido, vendedores técnicos, asistentes contables y especialistas en agencias de viajes online, varias de ellas con requisitos de inglés, conocimientos administrativos y experiencia en ventas.

Las autoridades invitaron a los interesados a aplicar mediante la plataforma oficial Empleos Panamá, donde semanalmente se actualizan nuevas oportunidades en distintas áreas profesionales.

Estas son las vacantes disponibles en el portal de MITRADEL

Coordinador de Mantenimiento de Maquinaria

La empresa busca un profesional encargado de supervisar y controlar la reparación mecánica, hidráulica y eléctrica de equipos de cimentación.

Creador de Contenido

La vacante está dirigida a personas con estudios en marketing, publicidad, comunicación o carreras afines, con habilidades para manejo de contenido digital y estrategias de comunicación.

Especialista en Agencias de Viajes Online

Los aspirantes deben contar con estudios universitarios relacionados con publicidad o áreas similares, además de dominio del idioma inglés.

Vendedor Técnico

Para este puesto solicitan personas con estudios técnicos o universitarios en ingeniería eléctrica o ingeniería industrial.

Supervisor de Cobros

La oportunidad está enfocada en candidatos con formación en administración, finanzas, banca o carreras relacionadas.

Asistente de Ventas y Manejo de Redes

La empresa solicita estudiantes universitarios con conocimientos en herramientas de Office y manejo de redes sociales.

Asistente de Contabilidad

La plaza consiste en apoyar el registro, organización y control de información de clientes empresariales.

Asesor de Ventas

Los interesados deben tener estudios en ingeniería, administración de empresas, marketing o carreras afines.

¿Cómo aplicar a las vacantes de MITRADEL?

Las personas interesadas pueden consultar más detalles y postularse directamente en el portal oficial de empleo del Gobierno de Panamá:

Portal Empleos Panamá de MITRADEL

El sitio permite buscar plazas según experiencia, profesión y ubicación, además de cargar hojas de vida y dar seguimiento a las postulaciones.