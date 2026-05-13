Mitradel anuncia nuevas vacantes de empleo en Panamá: conoce cómo aplicar

El <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)</a></b> anunció nuevas oportunidades laborales disponibles a través del portal oficial de empleos de Panamá, dirigido a personas con experiencia técnica, estudios universitarios y manejo de herramientas digitales.Entre las vacantes destacadas aparecen plazas para creadores de contenido, vendedores técnicos, asistentes contables y especialistas en agencias de viajes online, varias de ellas con requisitos de inglés, conocimientos administrativos y experiencia en ventas.Las autoridades invitaron a los interesados a aplicar mediante la plataforma oficial Empleos Panamá, donde semanalmente se actualizan nuevas oportunidades en distintas áreas profesionales.<b>Estas son las vacantes disponibles en el <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://empleospanama.gob.pa/" target="_blank">portal de MITRADEL</a></b><b>Coordinador de Mantenimiento de Maquinaria</b>La empresa busca un profesional encargado de supervisar y controlar la reparación mecánica, hidráulica y eléctrica de equipos de cimentación.<b>Creador de Contenido</b>La vacante está dirigida a personas con estudios en marketing, publicidad, comunicación o carreras afines, con habilidades para manejo de contenido digital y estrategias de comunicación.<b>Especialista en Agencias de Viajes Online</b>Los aspirantes deben contar con estudios universitarios relacionados con publicidad o áreas similares, además de dominio del idioma inglés.<b>Vendedor Técnico</b>Para este puesto solicitan personas con estudios técnicos o universitarios en ingeniería eléctrica o ingeniería industrial.<b>Supervisor de Cobros</b>La oportunidad está enfocada en candidatos con formación en administración, finanzas, banca o carreras relacionadas.<b>Asistente de Ventas y Manejo de Redes</b>La empresa solicita estudiantes universitarios con conocimientos en herramientas de Office y manejo de redes sociales.<b>Asistente de Contabilidad</b>La plaza consiste en apoyar el registro, organización y control de información de clientes empresariales.<b>Asesor de Ventas</b>Los interesados deben tener estudios en ingeniería, administración de empresas, marketing o carreras afines.<b>¿Cómo aplicar a las vacantes de MITRADEL?</b>Las personas interesadas pueden consultar más detalles y postularse directamente en el portal oficial de empleo del Gobierno de Panamá:<b>Portal Empleos Panamá de MITRADEL</b>El sitio permite buscar plazas según experiencia, profesión y ubicación, además de cargar hojas de vida y dar seguimiento a las postulaciones.