‘Humillación total’: Rubio reaparece con la sudadera que llevaba Maduro detenido

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a incendiar las redes sociales y el debate político internacional luego de aparecer en el Air Force One usando la misma sudadera deportiva gris que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura por fuerzas estadounidenses a inicios de 2026.

La imagen, difundida por la propia Casa Blanca, no tardó en hacerse viral y desató una mezcla de memes, burlas y lecturas políticas sobre lo que muchos consideran una “provocación calculada” dirigida al chavismo.

Rubio aparecía relajado dentro del avión presidencial mientras acompañaba al presidente Donald Trump en un viaje oficial hacia China, un escenario que añadió todavía más tensión geopolítica al episodio.

Rubio: de “halcón anti-China” a pieza clave de Trump

La polémica llega en un momento especialmente delicado para Rubio. Durante más de una década fue uno de los políticos estadounidenses más agresivos contra China y uno de los principales críticos del presidente Xi Jinping.

El ahora secretario de Estado construyó buena parte de su carrera denunciando al Partido Comunista Chino, impulsando sanciones por la represión contra los uigures y criticando duramente a Pekín por el manejo inicial del Covid-19.

Sus declaraciones llegaron a ser tan incendiarias que China le impuso sanciones personales en 2020, incluyendo restricciones de entrada al país y posibles bloqueos financieros.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente tras su nombramiento como secretario de Estado dentro del nuevo gobierno de Trump.

China tuvo que “adaptarse” a Rubio

Uno de los aspectos más llamativos revelados en los reportes internacionales es que China habría modificado incluso la transliteración del apellido Rubio en caracteres chinos para evitar el problema diplomático de tener sancionado al máximo jefe de la diplomacia estadounidense.

Según analistas, Pekín terminó dejando de lado años de retórica contra Rubio para mantener abiertas las relaciones con Washington en medio de tensiones comerciales y estratégicas.

Aunque Rubio sigue considerando a China como el principal rival geopolítico de Estados Unidos, ahora su discurso se enfoca más en comercio, estabilidad y equilibrio global que en confrontaciones directas sobre derechos humanos.

Mientras tanto, Rubio sigue consolidándose como una de las figuras más fuertes del Partido Republicano y ya aparece mencionado en encuestas conservadoras como posible aspirante presidencial para 2028 junto al vicepresidente JD Vance.