¿Puede el petróleo de Venezuela redefinir el orden geopolítico mundial?

Si el flujo petrolero se reactiva, comenzaría una etapa de recuperación económica. Rubio explicó que empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tendrían acceso al mercado venezolano en condiciones 'justas', mientras el petróleo serviría para financiar al Estado.En paralelo, esta fase incluiría un proceso de reconciliación nacional, con amnistías, liberación de presos políticos y retorno de exiliados, según declaraciones recogidas por Efecto Cocuyo y Reuters. La oposición democrática ha insistido en que la liberación de detenidos debe ser inmediata, sin plazos prolongados.