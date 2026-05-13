Muerte y brote de gastroenteritis mantienen aislados a 1.700 pasajeros en crucero atracado en Burdeos

Momentos de tensión y preocupación se viven en un crucero atracado en la <b>ciudad de Burdeos</b>, donde <b>unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles luego de la muerte de un pasajero y la aparición de múltiples casos con síntomas de gastroenteritis</b>.La embarcación llegó al puerto francés procedente de las Islas <b>Shetland</b>, tras realizar escalas en <b>Belfast</b>, <b>Liverpool </b>y <b>Brest</b>. Durante el trayecto, las autoridades portuarias fueron notificadas sobre<b> el fallecimiento de un ciudadano británico mayor de 90 años</b>, presuntamente afectado por un cuadro severo de gastroenteritis.