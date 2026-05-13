Muerte y brote de gastroenteritis mantienen aislados a 1.700 pasajeros en crucero atracado en Burdeos

Momentos de tensión y preocupación se viven en un crucero atracado en la ciudad de Burdeos, donde unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles luego de la muerte de un pasajero y la aparición de múltiples casos con síntomas de gastroenteritis.

La embarcación llegó al puerto francés procedente de las Islas Shetland, tras realizar escalas en Belfast, Liverpool y Brest. Durante el trayecto, las autoridades portuarias fueron notificadas sobre el fallecimiento de un ciudadano británico mayor de 90 años, presuntamente afectado por un cuadro severo de gastroenteritis.