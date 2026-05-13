  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Muerte y brote de gastroenteritis mantienen aislados a 1.700 pasajeros en crucero atracado en Burdeos

Las autoridades sanitarias francesas investigan el origen del brote que afectó a decenas de pasajeros en un crucero atracado en Burdeos.
Las autoridades sanitarias francesas investigan el origen del brote que afectó a decenas de pasajeros en un crucero atracado en Burdeos. AFP
Por
Darine Waked
  • 13/05/2026 10:27
Autoridades francesas investigan una posible intoxicación alimentaria tras registrar decenas de afectados con vómitos y diarrea durante la travesía marítima

Momentos de tensión y preocupación se viven en un crucero atracado en la ciudad de Burdeos, donde unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles luego de la muerte de un pasajero y la aparición de múltiples casos con síntomas de gastroenteritis.

La embarcación llegó al puerto francés procedente de las Islas Shetland, tras realizar escalas en Belfast, Liverpool y Brest. Durante el trayecto, las autoridades portuarias fueron notificadas sobre el fallecimiento de un ciudadano británico mayor de 90 años, presuntamente afectado por un cuadro severo de gastroenteritis.

Decenas de pasajeros afectados

De acuerdo con reportes sanitarios, al menos 50 personas han presentado síntomas como vómitos y diarrea, lo que activó los protocolos de emergencia y vigilancia epidemiológica dentro del crucero.

Especialistas médicos realizan análisis para determinar el origen del contagio, mientras crecen las sospechas sobre una posible intoxicación alimentaria a bordo. Aunque las primeras pruebas descartaron la presencia de norovirus, las autoridades esperan nuevos resultados que serán procesados en un hospital de Burdeos.

Investigación en marcha

Las autoridades francesas mantienen bajo observación a pasajeros y tripulación mientras continúa la investigación sanitaria. El objetivo es establecer si el brote se originó por alimentos contaminados u otro agente infeccioso detectado durante la travesía.

El caso ha generado alarma entre los viajeros y familiares, especialmente por el rápido aumento de personas afectadas dentro del crucero.

VIDEOS
Lo Nuevo