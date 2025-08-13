  1. Inicio
PANAMÁ

Empleos en Panamá: Conoce las vacantes para esta semana del Mitradel

Semanalmente, Mitradel informa sobre las diversas oportunidades de empleo en Panamá.
Por
Kathyria Caicedo
  • 13/08/2025 09:08
Estos son los empleos disponibles que anunció el Ministerio de Trabajo en la segunda semana del mes de agosto para diversas provincias.

Conoce las oportunidades laborales que está promocionando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para esta semana a través de su portal.

Para mayor información y optar por algunas de las vacantes solo debe ingresar en http://empleospanama.gob.pa

Conozca las oportunidades de trabajo por provincia

Chiriquí

Electromecánico – estudios universitarios culminados y con idoneidad

Veraguas

Asesor técnico comercial – título universitario en ingeniería industrial, civil, mecánica, arquitectura o carreras afines.

Herrera

Cajera de sucursal – conocimientos contables y en facturación

Panamá Oeste

Técnico eléctrico – garantizar el funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas

Ingeniero industrial – idoneidad para analizar, diseñar y optimizar proceso productivos, logísticos y administrativos.

Panamá

Mecánico de generadores – título en mecánica, bachiller, cursos o algún tipo de certificado oficial.

Dosificador de planta de concreto – garantizar que la mezcla cumpla con los estándares de calidad operando la maquinaria de dosificación

Coordinador de seguridad de la información – título en ingeniería en sistemas, industrial o administración

Coordinar/a de sostenibilidad y salud comunitaria – técnico o licenciatura en salud pública, enfermería, trabajo social o carreras afines

