Empleos en Panamá: Conoce las vacantes para esta semana del Mitradel

Conoce las oportunidades laborales que está promocionando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para esta semana a través de su portal.

Para mayor información y optar por algunas de las vacantes solo debe ingresar en http://empleospanama.gob.pa

Conozca las oportunidades de trabajo por provincia

Chiriquí

Electromecánico – estudios universitarios culminados y con idoneidad

Veraguas

Asesor técnico comercial – título universitario en ingeniería industrial, civil, mecánica, arquitectura o carreras afines.

Herrera

Cajera de sucursal – conocimientos contables y en facturación

Panamá Oeste

Técnico eléctrico – garantizar el funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas

Ingeniero industrial – idoneidad para analizar, diseñar y optimizar proceso productivos, logísticos y administrativos.

Panamá

Mecánico de generadores – título en mecánica, bachiller, cursos o algún tipo de certificado oficial.

Dosificador de planta de concreto – garantizar que la mezcla cumpla con los estándares de calidad operando la maquinaria de dosificación

Coordinador de seguridad de la información – título en ingeniería en sistemas, industrial o administración

Coordinar/a de sostenibilidad y salud comunitaria – técnico o licenciatura en salud pública, enfermería, trabajo social o carreras afines