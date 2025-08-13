Empleos en Panamá: Conoce las vacantes para esta semana del Mitradel

Conoce las oportunidades laborales que está promocionando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para esta semana a través de su portal.Para mayor información y optar por algunas de las vacantes solo debe ingresar en <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://t.co/uqxrmyZjdI" target="_blank">http://empleospanama.gob.pa</a><b>Conozca las oportunidades de trabajo por provincia</b><b>Chiriquí </b><b>Electromecánico </b>– estudios universitarios culminados y con idoneidad <b>Veraguas </b><b>Asesor técnico comercial </b>– título universitario en ingeniería industrial, civil, mecánica, arquitectura o carreras afines. <b>Herrera </b><b>Cajera de sucursal </b>– conocimientos contables y en facturación <b>Panamá Oeste </b><b>Técnico eléctrico</b> – garantizar el funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas <b>Ingeniero industrial</b> – idoneidad para analizar, diseñar y optimizar proceso productivos, logísticos y administrativos. <b>Panamá </b><b>Mecánico de generadores</b> – título en mecánica, bachiller, cursos o algún tipo de certificado oficial.<b>Dosificador de planta de concreto</b> – garantizar que la mezcla cumpla con los estándares de calidad operando la maquinaria de dosificación<b>Coordinador de seguridad de la información</b> – título en ingeniería en sistemas, industrial o administración <b>Coordinar/a de sostenibilidad y salud comunitaria</b> – técnico o licenciatura en salud pública, enfermería, trabajo social o carreras afines