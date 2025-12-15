  1. Inicio
Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 15 de diciembre

En el Caribe, durante la mañana se registrarán incursiones nubosas que generarán lluvias y aguaceros de ligeros.
Rayshel Flores
  • 15/12/2025 07:35
De acuerdo con IMHPA, las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 30°C en el Pacífico, 26°C y 28°C en el Caribe y 22°C a 25°C en la Cordillera Central

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este día se prevén condiciones inestables, con lluvias y aguaceros de variada intensidad en distintas regiones del país.

En el Caribe, durante la mañana se registrarán incursiones nubosas que generarán lluvias y aguaceros de ligeros a fuertes desde zonas marítimas hacia tierra firme y áreas costeras, con episodios más intensos hacia el Occidente. En horas de la tarde, se esperan lluvias y aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas en la comarca de Guna Yala, Colón y zonas montañosas del Occidente. Para la noche, es probable que se presenten nuevos episodios de lluvias y aguaceros desde el mar hacia las costas.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se pronostican lluvias y aguaceros en zonas marítimas que se desplazarán hacia tierra firme y costas de Chiriquí, sur de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién. En la tarde, se prevén nublados con lluvias y aguaceros en el Occidente, provincias centrales, Panamá y el Oriente del país. Durante la noche, algunas lluvias podrían extenderse hacia el Occidente, el Oriente y zonas marítimas.

De acuerdo con IMHPA, las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 30°C en el Pacífico, 26°C y 28°C en el Caribe y 22°C a 25°C en la Cordillera Central.

