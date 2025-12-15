Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 15 de diciembre

En el <b>Pacífico</b>, durante la madrugada y la mañana se pronostican lluvias y aguaceros en zonas marítimas que se desplazarán hacia tierra firme y costas de Chiriquí, sur de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién. En la tarde, se prevén nublados con lluvias y aguaceros en el Occidente, provincias centrales, Panamá y el Oriente del país. Durante la noche, algunas lluvias podrían extenderse hacia el Occidente, el Oriente y zonas marítimas.De acuerdo con IMHPA, las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>28°C y 30°C en el Pacífico</b>, <b>26°C y 28°C en el Caribe</b> y <b>22°C a 25°C en la Cordillera Central.</b>