Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 15 de diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este día se prevén condiciones inestables, con lluvias y aguaceros de variada intensidad en distintas regiones del país.

En el Caribe, durante la mañana se registrarán incursiones nubosas que generarán lluvias y aguaceros de ligeros a fuertes desde zonas marítimas hacia tierra firme y áreas costeras, con episodios más intensos hacia el Occidente. En horas de la tarde, se esperan lluvias y aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas en la comarca de Guna Yala, Colón y zonas montañosas del Occidente. Para la noche, es probable que se presenten nuevos episodios de lluvias y aguaceros desde el mar hacia las costas.