¿Buscas empleo? Mitradel anuncia las vacantes en ‘Empleos Panamá’

El <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</a></b> informó que continúa impulsando la intermediación laboral en el país mediante su plataforma digital <b>Empleos Panamá</b>, la cual se actualiza semanalmente con nuevas oportunidades de trabajo para los panameños que buscan incorporarse al mercado laboral.Durante esta semana, el portal mantiene disponibles <b>vacantes en áreas técnicas, administrativas y de servicios</b>, ampliando así las opciones de empleo en diversos sectores productivos. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Mitradel para facilitar el contacto entre empleadores y buscadores de empleo a través de un sistema ágil y accesible.