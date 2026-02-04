  1. Inicio
Información útil

¿Buscas empleo? Mitradel anuncia las vacantes en ‘Empleos Panamá’

Por
Emiliana Tuñón
  • 04/02/2026 12:14
El Ministerio de Desarrollo Trabajo y Desarrollo Laboral actualizó algunas de la vacantes disponibles en el país a través de su plataforma ‘Empleos Panamá’ para esta semana.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que continúa impulsando la intermediación laboral en el país mediante su plataforma digital Empleos Panamá, la cual se actualiza semanalmente con nuevas oportunidades de trabajo para los panameños que buscan incorporarse al mercado laboral.

Durante esta semana, el portal mantiene disponibles vacantes en áreas técnicas, administrativas y de servicios, ampliando así las opciones de empleo en diversos sectores productivos. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Mitradel para facilitar el contacto entre empleadores y buscadores de empleo a través de un sistema ágil y accesible.

Mitradel detalla vacantes disponibles en Panamá Oeste, Colón y Panamá

A continuación las vacantes disponibles de esta semana:

PANAMÁ OESTE

-Supervisor de Control de Calidad: Con formación en Ingeniería Industrial Química, Biología, Seguridad, Alimentaria o afines.

-Vendedor en ruta de repuestos: Con licencia de conducir para cumplir con el cronograma de visitas a clientes.

-Ayudante General de Plata: Para apoyar las actividades de producción, operación de maquinaria y embalaje de productos.

COLÓN

-Asesora Comercial: Para dar seguimiento a la gestión de promoción y venta.

PANAMÁ

-Asistente de contabilidad: Con conocimientos en el sistema contable y del programa peachtree.

-Coordinador Nacional de Comercialización y Mercadeo: Para promover las diversas carreras y planes que ofrece la universidad.

-Especialista de Aduanas: Con técnico o licenciatura en Comercio Exterior, Negocios, Internacionales o afines.

-Ayudante General: Con educación básica completa y licencia de conducir tipo D vigente.

-Supervisor Educativo: Con título universitario en Educación, Pedagogía o áreas afines.

-Vendedora: Para dar seguimiento a los clientes, brindar apoyo en la sucursal y vía telefónica.

-Técnico de refrigeración: Con bachiller completo y licencia de conducir tipo D.

-Asistente contable: Para realizar las tareas administrativas y técnicas dentro del departamento de finanzas y contabilidad.

-Ayudante de cocina: Debe poseer ambos carnet de salud para apoyar en la elaboración de alimentos.

-Técnico de aires acondicionados: Con formación técnica en refrigeración, electricidad o áreas afines.

-Conductor de camión: Con licencia de conducir tipo F, para retirar mercancías de las diferentes zonas francas.

-Gestor de cobros: Planificar estrategias de cobranza, comunicarse con clientes.

-Asistente contable: Para realizar el ciclo completo de contabilidad, incluyendo la preparación de estados financieros.

-Asistente de servicios generales: Para distribuir, recopilar documentos internos y asistir al equipo administrativo.

-Ayudante de distribución: Para apoyar en la preparación, empaque y despacho de productos.

-Atención al Cliente: Con bachiller completo y licencia de conducir tipo B y D para brindar atención personalizada.

