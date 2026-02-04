¿Buscas empleo? Mitradel anuncia las vacantes en ‘Empleos Panamá’

Durante esta semana, el portal mantiene disponibles vacantes en áreas técnicas, administrativas y de servicios , ampliando así las opciones de empleo en diversos sectores productivos. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Mitradel para facilitar el contacto entre empleadores y buscadores de empleo a través de un sistema ágil y accesible.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que continúa impulsando la intermediación laboral en el país mediante su plataforma digital Empleos Panamá , la cual se actualiza semanalmente con nuevas oportunidades de trabajo para los panameños que buscan incorporarse al mercado laboral.

Mitradel detalla vacantes disponibles en Panamá Oeste, Colón y Panamá

A continuación las vacantes disponibles de esta semana:

PANAMÁ OESTE

-Supervisor de Control de Calidad: Con formación en Ingeniería Industrial Química, Biología, Seguridad, Alimentaria o afines.

-Vendedor en ruta de repuestos: Con licencia de conducir para cumplir con el cronograma de visitas a clientes.

-Ayudante General de Plata: Para apoyar las actividades de producción, operación de maquinaria y embalaje de productos.

COLÓN

-Asesora Comercial: Para dar seguimiento a la gestión de promoción y venta.

PANAMÁ

-Asistente de contabilidad: Con conocimientos en el sistema contable y del programa peachtree.

-Coordinador Nacional de Comercialización y Mercadeo: Para promover las diversas carreras y planes que ofrece la universidad.

-Especialista de Aduanas: Con técnico o licenciatura en Comercio Exterior, Negocios, Internacionales o afines.

-Ayudante General: Con educación básica completa y licencia de conducir tipo D vigente.

-Supervisor Educativo: Con título universitario en Educación, Pedagogía o áreas afines.

-Vendedora: Para dar seguimiento a los clientes, brindar apoyo en la sucursal y vía telefónica.

-Técnico de refrigeración: Con bachiller completo y licencia de conducir tipo D.

-Asistente contable: Para realizar las tareas administrativas y técnicas dentro del departamento de finanzas y contabilidad.

-Ayudante de cocina: Debe poseer ambos carnet de salud para apoyar en la elaboración de alimentos.

-Técnico de aires acondicionados: Con formación técnica en refrigeración, electricidad o áreas afines.

-Conductor de camión: Con licencia de conducir tipo F, para retirar mercancías de las diferentes zonas francas.

-Gestor de cobros: Planificar estrategias de cobranza, comunicarse con clientes.

-Asistente contable: Para realizar el ciclo completo de contabilidad, incluyendo la preparación de estados financieros.

-Asistente de servicios generales: Para distribuir, recopilar documentos internos y asistir al equipo administrativo.

-Ayudante de distribución: Para apoyar en la preparación, empaque y despacho de productos.

-Atención al Cliente: Con bachiller completo y licencia de conducir tipo B y D para brindar atención personalizada.