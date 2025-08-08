  1. Inicio
PANAMÁ

Empleos en Panamá: Conoce las vacantes para agosto del Mitradel

El Ministerio de Trabajo ofrece una bolsa de empleos con puestos en todas las provincias.
Por
Kathyria Caicedo
  • 08/08/2025 12:40
Estos son los empleos disponibles que anunció el Ministerio de Trabajo en la primera semana de agosto.

Conoce las oportunidades laborales que está promocionando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para esta semana a través de su portal.

Para mayor información y optar por algunas de las vacantes solo debe ingresar en http://empleospanama.gob.pa

Conozca las oportunidades de trabajo por provincia

Panamá Oeste

- Asistente contable y administración contar con título universitario o técnico en contabilidad, finanzas o áreas afines.

Panamá

- Diseñador Gráfico contar con título universitario en diseño gráfico, diseño textil, comunicación visual o carreras afines

- Ingeniero de Desarrollo – poseer título en ingeniería en sistemas o carrera afín

- Instrumentista quirúrgico – contar con técnico en instrumentación quirúrgica

- Ingeniero Civil Comercial – experiencia en licitaciones gubernamentales y privadas

- Asistente contable – titulación, técnico o universitario en contabilidad, finanzas o áreas afines.

- Asistente técnico de programación médico y dental – educación técnica o universitaria en áreas de salud como enfermería, paramedicina, salud pública

- Mecánico experto – formación técnica o profesional en mecánica automotriz

- Jefe de taller – formación profesional en ingeniería mecánica industrial

