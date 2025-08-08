Empleos en Panamá: Conoce las vacantes para agosto del Mitradel

Conoce las oportunidades laborales que está promocionando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para esta semana a través de su portal.Para mayor información y optar por algunas de las vacantes solo debe ingresar en <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://t.co/uqxrmyZjdI" target="_blank">http://empleospanama.gob.pa</a><b>Conozca las oportunidades de trabajo por provincia</b><b>Panamá Oeste</b>- Asistente contable y administración contar con título universitario o técnico en contabilidad, finanzas o áreas afines.<b>Panamá</b> - Diseñador Gráfico contar con título universitario en diseño gráfico, diseño textil, comunicación visual o carreras afines - Ingeniero de Desarrollo – poseer título en ingeniería en sistemas o carrera afín- Instrumentista quirúrgico – contar con técnico en instrumentación quirúrgica- Ingeniero Civil Comercial – experiencia en licitaciones gubernamentales y privadas- Asistente contable – titulación, técnico o universitario en contabilidad, finanzas o áreas afines.- Asistente técnico de programación médico y dental – educación técnica o universitaria en áreas de salud como enfermería, paramedicina, salud pública- Mecánico experto – formación técnica o profesional en mecánica automotriz- Jefe de taller – formación profesional en ingeniería mecánica industrial