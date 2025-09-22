  1. Inicio
Expo Konzerta 2025 lanza su feria virtual con más de 5 mil vacantes

Autoridades del Mitradel y representantes de Konzerta, este lunes 22 de septiembre, en conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la feria de empleo virtual Expo Konzerta 2025.
Lourdes García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/09/2025 12:05
La feria estará disponible en línea de manera gratuita a partir de este lunes 22 de septiembre

Del 22 al 28 de septiembre, los panameños podrán participar de la feria de empleo virtual de Expo Konzerta 2025, donde se ofrecerán más de 5.000 vacantes, a través de 110 empresas participantes.

La feria estará disponible en línea de manera gratuita por 24 horas a partir del 22 de septiembre para oportunidades de empleos relacionadas a experiencia ebn comercio, administración, producción, abastecimiento, ingeniería, atención al cliente, comunicaciones, recursos humanos, educación, docencia e investigación.

Las personas interesadas pueden acceder a través de la página oficial de Konzerta o descargando la aplicación móvil para poder crear su currículum digital, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Konzerta.

“Pueden aplicar todas las veces a las vacantes en las que cumplan al menos con el 80% de los requerimientos solicitados por la empresa”, recalcó Morales.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, comentó que esta alianza que han realizado con Konzerta permite aprovechar la innovación tecnológica al servicio de la población, eliminando barreras geográficas y humanizando la búsqueda de empleo.

”Esto representa una gran oportunidad para miles de panameños y panameñas que buscan insertarse en el mercado laboral”, destacó.

El gerente de marketing de Konzerta, explicó que la alianza con el Ministerio de Trabajo se da bajo el objetivo de que la promoción del empleo debe del sector público y privado, así como del aprovechamiento de la tecnología, también.

Antecedente

Para la versión 2024 de Expo Konzerta se inscribieron más que 111.000 personas, que participaron en las 3.000 vacantes que se dieron.

De estas se contrataron a 990 personas para el servicio al cliente y 510 para administración y contabilidad.

Unas 330 para abastecimiento y logística, 300 personas para ingeniería y tecnología, 210 para oficios y otros, 150 para Marketing y publicidad y otro 150 para producción y manufactura.

Además se seleccionó a 120 personas para gastronomía y turismo, 90 para Recursos humanos, 90 para salud, medicina y farmacia.

