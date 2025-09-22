Expo Konzerta 2025 lanza su feria virtual con más de 5 mil vacantes

<b>Del 22 al 28 de septiembre</b>, los panameños podrán participar de la feria de empleo virtual de Expo Konzerta 2025, donde se ofrecerán más de <b>5.000 vacantes, a través de 110 empresas participantes. </b>La feria estará disponible en línea de manera gratuita por 24 horas a partir del 22 de septiembre para oportunidades de empleos relacionadas a <b>experiencia ebn comercio, administración, producción, abastecimiento, ingeniería, atención al cliente, comunicaciones, recursos humanos, educación, docencia e investigación.</b>Las personas interesadas pueden acceder a través de la página oficial de<b> Konzerta</b> o <b>descargando la aplicación móvil</b> para poder crear su currículum digital, explicó <b>Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Konzerta.</b><i>'Pueden aplicar todas las veces a las vacantes en las que cumplan al menos con el 80% de los requerimientos solicitados por la empresa',</i> recalcó Morales. <b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz,</a></b> comentó que esta alianza que han realizado con Konzerta permite aprovechar la innovación tecnológica al servicio de la población, eliminando barreras geográficas y humanizando la búsqueda de empleo. <i>'Esto representa una gran oportunidad para miles de panameños y panameñas que buscan insertarse en el mercado laboral</i>', destacó. <b>El gerente de marketing de Konzerta</b>, explicó que la alianza con el Ministerio de Trabajo se da bajo el objetivo de que la promoción del empleo debe del sector público y privado, así como del aprovechamiento de la tecnología, también.