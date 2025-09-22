Expo Konzerta 2025 lanza su feria virtual con más de 5 mil vacantes

Del 22 al 28 de septiembre, los panameños podrán participar de la feria de empleo virtual de Expo Konzerta 2025, donde se ofrecerán más de 5.000 vacantes, a través de 110 empresas participantes.

La feria estará disponible en línea de manera gratuita por 24 horas a partir del 22 de septiembre para oportunidades de empleos relacionadas a experiencia ebn comercio, administración, producción, abastecimiento, ingeniería, atención al cliente, comunicaciones, recursos humanos, educación, docencia e investigación.

Las personas interesadas pueden acceder a través de la página oficial de Konzerta o descargando la aplicación móvil para poder crear su currículum digital, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Konzerta.

“Pueden aplicar todas las veces a las vacantes en las que cumplan al menos con el 80% de los requerimientos solicitados por la empresa”, recalcó Morales.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, comentó que esta alianza que han realizado con Konzerta permite aprovechar la innovación tecnológica al servicio de la población, eliminando barreras geográficas y humanizando la búsqueda de empleo.

”Esto representa una gran oportunidad para miles de panameños y panameñas que buscan insertarse en el mercado laboral”, destacó.

El gerente de marketing de Konzerta, explicó que la alianza con el Ministerio de Trabajo se da bajo el objetivo de que la promoción del empleo debe del sector público y privado, así como del aprovechamiento de la tecnología, también.