Trump recalca que EEUU necesita controlar Groenlandia ‘por motivos de seguridad nacional’

<b>El presidente Donald Trump reiteró el lunes que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por 'motivos de seguridad nacional'</b>, después de que su <b>nombramiento de un enviado especial para esa isla ártica danesa</b> desencadenara una <b>nueva disputa con Dinamarca</b>.Desde su <b>regreso a la Casa Blanca en enero</b>, el magnate republicano ha afirmado que <b>'necesita' ese territorio autónomo estratégicamente situado y rico en recursos naturales</b> para garantizar la protección del país, e incluso se ha <b>negado a descartar el uso de la fuerza para anexionarlo</b>.El domingo, Trump designó al <b>gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry</b>, como <b>emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia</b>, lo que provocó la <b>ira de Dinamarca</b>, que <b>convocó al embajador estadounidense</b>.<b>'Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales'</b>, zanjó Trump en una conferencia de prensa el lunes en su <b>residencia de Palm Beach, en Florida</b>.<b>'Si miras Groenlandia, si observas la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes'</b>, afirmó.<b>'La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla'</b>, dijo el presidente, al precisar que Landry <b>'quería liderar la campaña'</b>.Tras su nombramiento, <b>Landry prometió convertir el territorio danés en 'parte de Estados Unidos'</b>.<b>La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen</b>, dijeron el lunes en una <b>declaración conjunta que la isla pertenece a sus pobladores</b>.<b>'No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional'</b>, afirmaron. <b>'Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta'</b>.<b>El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen</b>, se mostró <b>'profundamente indignado'</b> por el nombramiento y advirtió a Washington que <b>respetara la soberanía de Dinamarca</b>, país miembro de la <b>Unión Europea (UE) y de la OTAN</b>.<b>La UE le ofreció su 'total solidaridad' a Dinamarca</b>.Lokke Rasmussen había dicho anteriormente a la cadena de televisión <b>TV2</b> que el nombramiento y las declaraciones eran <b>'totalmente inaceptables'</b>, y afirmó que su ministerio <b>convocaría al embajador estadounidense</b> en los próximos días <b>'para obtener una explicación'</b>.<b>- Localización estratégica -</b>En una publicación de <b>Facebook</b>, el primer ministro <b>Nielsen</b> también dijo que el nombramiento <b>no cambiaba 'nada para nosotros aquí en casa'</b>.<b>'Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país'</b>, escribió. <b>'Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial'</b>, subrayó.<b>La UE expresó su firme apoyo a Dinamarca</b>.<b>'La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional'</b>, afirmaron en <b>X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa</b>.<b>La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca</b>, pero <b>no desean formar parte de Estados Unidos</b>, según una <b>encuesta realizada en enero</b>.Los dirigentes de <b>Dinamarca y Groenlandia</b> han insistido repetidamente en que la <b>isla ártica no está en venta</b> y que <b>ella misma decidirá su futuro</b>.<b>'El nombramiento confirma el continuo interés de Estados Unidos en Groenlandia'</b>, dijo el lunes el <b>ministro de Relaciones Exteriores danés</b> en un comunicado enviado a la <b>AFP</b>.<b>'Insistimos en que todos, incluidos Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca'</b>, añadió.<b>Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa</b>, en un momento en que <b>Estados Unidos, China y Rusia</b> muestran un <b>interés creciente por el Ártico</b>, donde se han abierto <b>rutas marítimas debido al cambio climático</b> y <b>abundan las tierras raras</b>.<b>La ubicación de Groenlandia también la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamientos de misiles entre Rusia y Estados Unidos</b>.En <b>agosto</b>, Dinamarca ya había <b>convocado al encargado de negocios de Estados Unidos</b> tras las <b>denuncias de intento de injerencia en Groenlandia</b>.<b>Al menos tres altos funcionarios estadounidenses cercanos a Trump</b> fueron vistos en <b>Nuuk, la capital de Groenlandia</b>, tratando de <b>identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con Estados Unidos</b>, reveló la <b>televisión danesa</b>.<b>Washington también abrió un consulado en Groenlandia en junio de 2020</b>