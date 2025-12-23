Trump recalca que EEUU necesita controlar Groenlandia ‘por motivos de seguridad nacional’

El presidente Donald Trump reiteró el lunes que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por “motivos de seguridad nacional”, después de que su nombramiento de un enviado especial para esa isla ártica danesa desencadenara una nueva disputa con Dinamarca.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano ha afirmado que ”necesita” ese territorio autónomo estratégicamente situado y rico en recursos naturales para garantizar la protección del país, e incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para anexionarlo.

El domingo, Trump designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia, lo que provocó la ira de Dinamarca, que convocó al embajador estadounidense.

”Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales”, zanjó Trump en una conferencia de prensa el lunes en su residencia de Palm Beach, en Florida.

”Si miras Groenlandia, si observas la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes”, afirmó.

”La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla”, dijo el presidente, al precisar que Landry ”quería liderar la campaña”.

Tras su nombramiento, Landry prometió convertir el territorio danés en “parte de Estados Unidos”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijeron el lunes en una declaración conjunta que la isla pertenece a sus pobladores.

”No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional”, afirmaron. ”Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta”.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró ”profundamente indignado” por el nombramiento y advirtió a Washington que respetara la soberanía de Dinamarca, país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

La UE le ofreció su “total solidaridad” a Dinamarca.

Lokke Rasmussen había dicho anteriormente a la cadena de televisión TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran ”totalmente inaceptables”, y afirmó que su ministerio convocaría al embajador estadounidense en los próximos días ”para obtener una explicación”.

- Localización estratégica -

En una publicación de Facebook, el primer ministro Nielsen también dijo que el nombramiento no cambiaba “nada para nosotros aquí en casa”.

”Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país”, escribió. ”Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial”, subrayó.

La UE expresó su firme apoyo a Dinamarca.

”La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional”, afirmaron en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero.

Los dirigentes de Dinamarca y Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta y que ella misma decidirá su futuro.

”El nombramiento confirma el continuo interés de Estados Unidos en Groenlandia”, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores danés en un comunicado enviado a la AFP.

”Insistimos en que todos, incluidos Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, añadió.

Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras.

La ubicación de Groenlandia también la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamientos de misiles entre Rusia y Estados Unidos.

En agosto, Dinamarca ya había convocado al encargado de negocios de Estados Unidos tras las denuncias de intento de injerencia en Groenlandia.

Al menos tres altos funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron vistos en Nuuk, la capital de Groenlandia, tratando de identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con Estados Unidos, reveló la televisión danesa.

Washington también abrió un consulado en Groenlandia en junio de 2020