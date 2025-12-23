Nuevo ataque de Estados Unidos contra narcolanchas deja otro muerto en el Pacífico

Las tropas de Estados Unidos llevaron a cabo la noche de este lunes <b>22 de diciembre</b> un nuevo ataque letal contra una <b>embarcación de bajo perfil</b> presuntamente vinculada al narcotráfico en <b>aguas internacionales del Pacífico oriental</b>, informó la Fuerza de Tarea Conjunta <b>Lanza del Sur</b>.La operación, realizada bajo la dirección del secretario de Guerra de Estados Unidos, <b>Pete Hegseth</b>, consistió en un <b>ataque letal</b> contra la embarcación, la cual —según información de inteligencia— era operada por <b>organizaciones terroristas designadas</b> y transitaba por <b>rutas conocidas de narcotráfico</b> en la región.De acuerdo con el reporte oficial, la embarcación participaba activamente en <b>operaciones de tráfico de drogas</b>, y como resultado del ataque se <b>confirmó la muerte de un narcoterrorista</b>. Las autoridades estadounidenses precisaron que <b>ningún miembro de las fuerzas militares resultó herido</b> durante la acción.Con este operativo, Estados Unidos alcanza <b>30 ataques</b> contra supuestas narcolanchas en el sur del <b>Mar Caribe y el Pacífico oriental</b> en el marco de la operación <b>Lanza del sur</b>. Estas acciones han dejado hasta el momento un <b>saldo acumulado de 105 personas fallecidas</b>, según cifras oficiales divulgadas por el Gobierno estadounidense.Las autoridades han reiterado que estas operaciones forman parte de su estrategia para <b>debilitar las redes de narcotráfico transnacional</b> que operan en corredores marítimos clave hacia Estados Unidos.De acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, la organización terrorista extranjera operaba en Venezuela y es liderada por Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.