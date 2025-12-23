Nuevo ataque de Estados Unidos contra narcolanchas deja otro muerto en el Pacífico

Las tropas de Estados Unidos llevaron a cabo la noche de este lunes 22 de diciembre un nuevo ataque letal contra una embarcación de bajo perfil presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, informó la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur.

La operación, realizada bajo la dirección del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, consistió en un ataque letal contra la embarcación, la cual —según información de inteligencia— era operada por organizaciones terroristas designadas y transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la embarcación participaba activamente en operaciones de tráfico de drogas, y como resultado del ataque se confirmó la muerte de un narcoterrorista.

Las autoridades estadounidenses precisaron que ningún miembro de las fuerzas militares resultó herido durante la acción.

Con este operativo, Estados Unidos alcanza 30 ataques contra supuestas narcolanchas en el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental en el marco de la operación Lanza del sur. Estas acciones han dejado hasta el momento un saldo acumulado de 105 personas fallecidas, según cifras oficiales divulgadas por el Gobierno estadounidense.

Las autoridades han reiterado que estas operaciones forman parte de su estrategia para debilitar las redes de narcotráfico transnacional que operan en corredores marítimos clave hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, la organización terrorista extranjera operaba en Venezuela y es liderada por Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.