Carnaval y política se mezclan: homenaje a Lula divide opiniones

El carnaval de Río de Janeiro arrancó este domingo 15 de febrero en medio de la controversia, luego de que la escuela de samba Acadêmicos de Niterói dedicara su desfile al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La agrupación abrió la jornada en el Sambódromo con una puesta en escena que recorrió la vida de Lula, desde su nacimiento hasta su llegada al Palacio del Planalto, destacando lo que sus organizadores describieron como un reconocimiento a las “políticas públicas” impulsadas durante su mandato.

Sin embargo, la presentación generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores opositores, que calificaron el homenaje como propaganda electoral anticipada, en un contexto en el que el mandatario aspira a la reelección en los comicios previstos para octubre.

Partidos como Novo y Missão denunciaron que la campaña oficial aún no inicia —está programada para agosto— y exigieron la suspensión del financiamiento público destinado a la escuela de samba.

El hecho marca un precedente en la historia política y cultural del país: es la primera vez que un presidente en ejercicio es homenajeado en vida en el Sambódromo.

El antecedente más cercano se remonta a 1956, cuando la escuela Estação Primeira de Mangueira rindió tributo a Getúlio Vargas, aunque en ese momento el exmandatario llevaba dos años fallecido.