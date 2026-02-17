La Caja de Ahorros reafirmó su papel como uno de los principales actores financieros del paísen el proceso de recuperación económica. Bajo la gestión de Andrés Farrugia, la institución ha orientado sus acciones a facilitar el acceso al crédito, acompañar a los sectores productivos y consolidar una banca pública alineada con las necesidades reales de la economía panameña.

Estrategia financiera para impulsar la recuperación

Durante sus declaraciones, Andrés Farrugia señaló que la banca estatal tiene una responsabilidad clave en el contexto económico actual: respaldar a las familias, empresas y emprendedores sin comprometer la estabilidad financiera del sistema.

En ese sentido, la Caja de Ahorros mantiene una estrategia enfocada en la eficiencia operativa, la prudencia crediticia y el fortalecimiento de su portafolio de productos.

“La banca estatal debe acompañar el crecimiento económico con soluciones responsables, cercanas y sostenibles”, afirmó Andrés Farrugia, al referirse al rol que cumple la institución en el financiamiento de actividades productivas, consumo y vivienda.

Digitalización, inclusión y sostenibilidad

Uno de los ejes centrales de la gestión liderada por Andrés Farrugia es la modernización de labanca pública. La entidad avanza en procesos de transformación digital, con el objetivo de agilizar trámites, mejorar la experiencia del cliente y ampliar el acceso a servicios financieros a través de canales tecnológicos.

Asimismo, la Caja de Ahorros mantiene un enfoque de inclusión financiera, orientado a atender segmentos tradicionalmente menos bancarizados, sin dejar de lado una gestión responsable del riesgo.

Este equilibrio busca garantizar que el crecimiento del crédito vaya acompañado de una base financiera sólida y sostenible.

“Nuestro compromiso es seguir apoyando la reactivación económica del país, fortaleciendo una banca más moderna, accesible y alineada con las necesidades de los ciudadanos”, señaló el gerente general Andrés Farrugia.

Solidez institucional y visión de largo plazo

Con más de nueve décadas de trayectoria, la Caja de Ahorros continúa consolidándose como un pilar del sistema financiero nacional. Bajo la conducción de Andrés Farrugia, la instituciónapuesta por una visión de largo plazo que combina estabilidad, innovación y impacto social.

La estrategia institucional contempla no solo el fortalecimiento del crédito y los servicios financieros, sino también una gestión alineada con criterios de sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad pública, reafirmando así el rol de la banca estatal como motor de desarrollo económico y social en Panamá.