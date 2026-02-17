Justicia francesa rechaza demanda de exbananeros de Nicaragua

La justicia francesa confirmó este martes 17 de febrero el rechazo a la demanda presentada por cientos de exbananeros nicaragüenses que buscan ejecutar en Francia una sentencia de su país contra tres multinacionales por los efectos del pesticida DBCP.

El Tribunal de Apelación de París negó la solicitud al considerar que las indemnizaciones fijadas por la justicia nicaragüense resultan “manifiestamente desproporcionadas” y contrarias al orden público internacional, según la decisión judicial.

En 2006, un tribunal de Nicaragua condenó a Shell, Dow Chemical y Occidental Chemical a pagar $805 millones a unos 1,200 extrabajadores de plantaciones bananeras, quienes denunciaron daños a la salud por la exposición al pesticida DBCP, comercializado en el país como Nemagón o Fumazone. Los afectados no recibieron el pago, resumió AFP en su reporte.

El fallo fue ratificado años después en Nicaragua. En 2018, los demandantes acudieron a la justicia francesa mediante el procedimiento de exequátur, que permite solicitar la ejecución de una sentencia extranjera en Francia.

Los abogados de los extrabajadores plantearon el caso como una disputa desigual frente a grandes corporaciones y buscaron hacer efectiva la indemnización con activos de las empresas en Europa.

El tribunal francés determinó que no se cumplen los requisitos para aceptar el exequátur. Para autorizarlo, la ley exige verificar la competencia del juez extranjero, el respeto al orden público internacional y la ausencia de fraude.

En mayo de 2022, una primera instancia ya rechazó la demanda al considerar que la justicia nicaragüense no era competente para juzgar el caso, dado que las empresas solicitaron que el proceso se desarrollara en Estados Unidos, como permite una ley nicaragüense de 2001.

El DBCP fue prohibido en Estados Unidos a finales de la década de 1970 tras detectarse casos de esterilidad entre trabajadores de una fábrica en California. El producto enfrenta múltiples demandas en América Latina por presuntos vínculos con cáncer e infertilidad.