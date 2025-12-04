Estados Unidos suma 21 ataques en el Caribe y Pacífico: ya son 85 los muertos en la operación Lanza del sur

La operación militar estadounidense Lanza del sur sumó este jueves 4 de diciembre su ataque número 21 desde que inició la campaña de presión al sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental, elevando a 85 el número de personas fallecidas en acciones calificadas por Washington como golpes “quirúrgicos” contra organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico. El hecho más reciente ocurrió este jueves, cuando—según informó el propio Departamento de Guerra—una unidad táctica, bajo la orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, ejecutó un ataque letal contra una embarcación que navegaba en aguas internacionales del Pacífico oriental.

De acuerdo con la comunicación oficial, inteligencia militar confirmó que el barco era operado por una organización terrorista designada y que transportaba cargamentos de narcóticos a lo largo de una ruta conocida de tráfico ilícito. En la acción murieron cuatro hombres identificados como narcoterroristas. La administración del presidente Donald Trump sostiene que la campaña—que combina vigilancia aérea, interdicciones marítimas y ataques selectivos—busca “desmantelar la convergencia entre crimen organizado y grupos terroristas”. Entre esas organizaciones se encuentran los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que presuntamente envían la droga desde Venezuela hasta Estados Unidos. Los Soles, considerada una organización terrorista extranjera, sería lidera por Nicolás Maduro, de acuerdo a Estados Unidos.