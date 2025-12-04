Estados Unidos suma 21 ataques en el Caribe y Pacífico: ya son 85 los muertos en la operación Lanza del sur

La operación militar estadounidense Lanza del sur sumó este jueves 4 de diciembre su ataque número 21 desde que inició la campaña de presión al sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental, elevando a <b>85 el número de personas fallecidas</b> en acciones calificadas por Washington como golpes 'quirúrgicos' contra organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico.El hecho más reciente ocurrió este jueves, cuando—según informó el propio Departamento de Guerra—una unidad táctica, bajo la orden del secretario de Guerra, <b>Pete Hegseth</b>, ejecutó un <b>ataque letal</b> contra una embarcación que navegaba en aguas internacionales del Pacífico oriental.