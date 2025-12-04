Mulino se reúne con el gobernador de Georgia para reforzar cooperación logística y comercial

El presidente José Raúl Mulino sostuvo la noche de este jueves 4 de diciembre una reunión con el gobernador del estado de Georgia, Brian P. Kemp, quien visita Panamá al frente de una misión de desarrollo económico enfocada en infraestructura logística.

Kemp también tiene el objetivo de fortalecer las operaciones de la cadena de suministro vinculadas al Canal de Panamá.

Al encuentro, que también contó con la presencia de la primera dama de Georgia, Marty P. Kemp, participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez Morales.

Kemp estuvo acompañado por Alec Poitevint, presidente de la Junta Directiva, y Griffith Lynch, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Georgia, entidad que administra los puertos de Savannah y Brunswick, ambos de alta relevancia para la economía estadounidense y para el comercio global.

SOCIO CLAVE

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia del puerto de Savannah, que ocupa el segundo lugar entre los destinos de buques portacontenedores que transitan el Canal de Panamá, con 6.5 millones de toneladas largas en el año fiscal 2025.

Savannah también se consolida como un punto neurálgico para el comercio exterior de Estados Unidos: es el segundo puerto de contenedores más grande de la costa este, moviendo cerca de 5,7 millones de TEU en el mismo período, además de ser la principal puerta de entrada para exportaciones agrícolas, respaldado por infraestructura avanzada y una conectividad logística robusta.

El diálogo también subrayó el rol estratégico del puerto de Brunswick, cuyo terminal de Colonel’s Island es el principal puerto RoRo (Roll On Roll Off) de Estados Unidos.