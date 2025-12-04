Mulino se reúne con el gobernador de Georgia para reforzar cooperación logística y comercial

El presidente <b>José Raúl Mulino</b> sostuvo la noche de este jueves 4 de diciembre una reunión con el gobernador del estado de Georgia, <b>Brian P. Kemp</b>, quien visita Panamá al frente de una <b>misión de desarrollo económico</b> enfocada en infraestructura logística.Kemp también tiene el objetivo de fortalecer las operaciones de la cadena de suministro vinculadas al <b>Canal de Panamá</b>.Al encuentro, que también contó con la presencia de la primera dama de Georgia, <b>Marty P. Kemp</b>, participaron el ministro para Asuntos del Canal, <b>José Ramón Icaza</b>, y el administrador de la vía interoceánica, <b>Ricaurte Vásquez Morales</b>.Kemp estuvo acompañado por <b>Alec Poitevint</b>, presidente de la Junta Directiva, y <b>Griffith Lynch</b>, director ejecutivo de la <b>Autoridad Portuaria de Georgia</b>, entidad que administra los puertos de <b>Savannah</b> y <b>Brunswick</b>, ambos de alta relevancia para la economía estadounidense y para el comercio global.<b>SOCIO CLAVE</b>Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia del puerto de <b>Savannah</b>, que ocupa el <b>segundo lugar entre los destinos de buques portacontenedores</b> que transitan el Canal de Panamá, con <b>6.5 millones de toneladas largas</b> en el año fiscal 2025.Savannah también se consolida como un punto neurálgico para el comercio exterior de Estados Unidos: es el <b>segundo puerto de contenedores más grande de la costa este</b>, moviendo cerca de <b>5,7 millones de TEU</b> en el mismo período, además de ser la principal puerta de entrada para <b>exportaciones agrícolas</b>, respaldado por infraestructura avanzada y una conectividad logística robusta.El diálogo también subrayó el rol estratégico del puerto de <b>Brunswick</b>, cuyo terminal de <b>Colonel’s Island</b> es el <b>principal puerto RoRo</b> (Roll On Roll Off) de Estados Unidos.