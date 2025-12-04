Venta de arbolitos naturales en Panamá: lo que debes saber sobre precios y tamaños

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) publicó los resultados de un monitoreo de precios de los tradicionales árboles naturales de Navidad en diversos establecimientos comerciales de la Ciudad de Panamá.

El reporte, que abarcó el periodo del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, busca orientar a los consumidores antes de realizar su compra navideña.

El estudio recopiló datos en 10 puntos de venta de la capital, enfocándose en las variedades y tamaños más populares.

La Acodeco determinó que los árboles de menor tamaño son los más solicitados por el público.

Los de mayor comercialización son los que se encuentran en un rango de $29.50 a $36.00 en tamaños de 2 a 5 metros.