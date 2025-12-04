  1. Inicio
Venta de arbolitos naturales en Panamá: lo que debes saber sobre precios y tamaños

Inspectores de la Acodeco realizan un operativo de precios en venta de árboles navideños naturales
Lourdes García Armuelles
  • 04/12/2025 18:20
Un estudio de la Acodeco recopiló datos en 10 puntos de venta de la capital, enfocándose en las variedades y tamaños más populares

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) publicó los resultados de un monitoreo de precios de los tradicionales árboles naturales de Navidad en diversos establecimientos comerciales de la Ciudad de Panamá.

El reporte, que abarcó el periodo del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, busca orientar a los consumidores antes de realizar su compra navideña.

El estudio recopiló datos en 10 puntos de venta de la capital, enfocándose en las variedades y tamaños más populares.

La Acodeco determinó que los árboles de menor tamaño son los más solicitados por el público.

Los de mayor comercialización son los que se encuentran en un rango de $29.50 a $36.00 en tamaños de 2 a 5 metros.

Recomendaciones

Para aquellos consumidores que prefieren la opción natural, la Acodeco emite varias recomendaciones esenciales para garantizar una compra informada:

Verificar inspección fitosanitaria: asegúrese de que el árbol cumple con todas las medidas de inspección fitosanitaria requeridas.

Comprobar altura y precio: verifique que la altura del árbol sea la correcta y que el precio esté marcado de manera clara.

Comparación es clave: recuerde que los precios de venta se encuentran sujetos al libre mercado y pueden variar significativamente entre locales. Comparar precios es crucial antes de tomar una decisión.

