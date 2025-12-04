Petro afirma que Colombia ‘vendió’ a Panamá y propone crear una nueva Gran Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó otra vez polémica este jueves 4 de diciembre al afirmar que, a inicios del siglo XX, el Estado colombiano “no defendió” a Panamá por órdenes de un presidente de la época, lo que —según él— permitió la separación del istmo y su posterior independencia en 1903.

Durante un acto público, Petro cuestionó la decisión histórica que, a su juicio, evitó la intervención militar para impedir la separación de Panamá.

“¿Por qué el ejército de Colombia no actuó para tener a Panamá? Por una orden de un civil, presidente de ese momento... el presidente decidió que no había que defender a Panamá, sino que había que venderla por 13 millones de dólares”, expresó.

El mandatario aseguró que parte de esos recursos terminaron como “patrimonio familiar de los actuales muy ricos de Colombia”, mientras otros se destinaron a proyectos ferroviarios que —dijo— nunca prosperaron.

“Vendimos a Panamá por un precio de huevo... por nada, y Panamá debió ser defendida”, sostuvo.

NUEVA CONFEDERACIÓN

Aunque reconoció que la separación de Panamá es hoy un hecho irreversible y que Colombia considera al país como “hermano”, Petro lanzó una propuesta inesperada: convocar a las naciones que formaron parte de la antigua Gran Colombia —Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador— a establecer una nueva confederación regional.

“Volvamos a establecer una gran confederación de una Colombia grande... porque solo si unimos lo que fue la antigua Gran Colombia, México volverá a mirar hacia el sur, y Brasil volverá a mirar hacia su Suramérica”, afirmó.

Según el presidente, la unidad permitiría que las principales economías de la región planteen una “bandera de unión” capaz de evitar “irrespetos” externos.

Petro dedicó gran parte de su discurso a defender la soberanía nacional y a rechazar lo que calificó como amenazas externas, sin precisar países o actores específicos.

El mandatario aseguró que Colombia “no se deja amenazar” y que, si estas amenazas se materializan, “solo despertarán al jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”.