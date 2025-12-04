Petro afirma que Colombia ‘vendió’ a Panamá y propone crear una nueva Gran Colombia

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego" target="_blank">El presidente de Colombia, Gustavo Petro</a>, generó otra vez polémica este jueves 4 de diciembre al afirmar que, a inicios del siglo XX, el Estado colombiano<b> 'no defendió' </b>a Panamá por órdenes de un presidente de la época, lo que —según él— permitió la separación del istmo y su posterior independencia en 1903.Durante un acto público, Petro cuestionó la decisión histórica que, a su juicio, evitó la intervención militar para impedir la separación de Panamá.'<i>¿Por qué el ejército de Colombia no actuó para tener a Panamá? Por una orden de un civil, presidente de ese momento... el presidente decidió que no había que defender a Panamá, sino que había que venderla por 13 millones de dólares</i>', expresó.El mandatario aseguró que parte de esos recursos terminaron como 'patrimonio familiar de los actuales muy ricos de Colombia', mientras otros se destinaron a proyectos ferroviarios que —dijo— nunca prosperaron.'Vendimos a Panamá por un precio de huevo... por nada, y Panamá debió ser defendida', sostuvo.<b>NUEVA CONFEDERACIÓN</b>Aunque reconoció que la separación de Panamá es hoy un hecho irreversible y que Colombia considera al país como 'hermano', Petro lanzó una propuesta inesperada: convocar a las naciones que formaron parte de la antigua Gran Colombia —Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador— a establecer una nueva confederación regional.'<i>Volvamos a establecer una gran confederación de una Colombia grande... porque solo si unimos lo que fue la antigua Gran Colombia, México volverá a mirar hacia el sur, y Brasil volverá a mirar hacia su Suramérica</i>', afirmó. <b>Según el presidente, la unidad permitiría que las principales economías de la región planteen una 'bandera de unión' capaz de evitar 'irrespetos' externos.</b>Petro dedicó gran parte de su discurso a defender la soberanía nacional y a rechazar lo que calificó como amenazas externas, sin precisar países o actores específicos. El mandatario aseguró que Colombia 'no se deja amenazar' y que, si estas amenazas se materializan, 'solo despertarán al jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo'.